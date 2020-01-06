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不滿川普暗殺行動 全球爆反戰示威 美70城同步抗議

2020-01-06 02:52世界日報 編譯盧炯燊／綜合4日電

洛杉磯反戰民眾要求美軍退出伊拉克。(美聯社)
洛杉磯反戰民眾要求美軍退出伊拉克。(美聯社)
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美國擊殺伊朗將領後，全美掀起反戰浪潮。圖為科羅拉多民眾在州府前示威，要求勿對伊朗...
美國擊殺伊朗將領後，全美掀起反戰浪潮。圖為科羅拉多民眾在州府前示威，要求勿對伊朗動武或制裁。(美聯社)
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美國川普總統下令擊殺伊朗革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼，並決定增兵3500人到中東地區後，美國、加拿大及歐洲數十個城市4日爆發示威，譴責川普政府的行動，民眾走上街頭，高呼反戰口號，敦促西方國家政府克制。

影音來源：Ruptly YouTube頻道

在川普宣布成功擊殺蘇雷曼尼後，美國反戰聯盟「現在採取行動停止戰爭及結束種族主義」(ANSWER)隨即與多個團體，4日在全美70多個城市組織抗議活動。

ANSWER在其網站上說，這項有針對性的暗殺和謀殺伊朗中央領導人，目的是發動新的戰爭；除非美國人民站出來制止，否則這場戰爭將席捲整個地區，並可能迅速演變成不可預測的全球衝突，帶來的最嚴重後果。

在擊殺蘇雷曼尼後，川普宣布增兵3500人到中東以應對伊朗的報復，使局勢進一步邁向戰爭邊緣。

在紐約市時報廣場的示威民眾高呼「沒有正義，沒有和平，美國不在中東」等口號，也舉著寫有「停止轟炸伊拉克」及「不要對伊朗發動戰爭及制裁」等示威牌。

早在3日晚上，反對川普行動的示威遊行已經出現， 紐約數十人在參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)在布魯克林的公寓外集會抗議。

在華府，約有200人聚集在白宮外，他們高呼口號，接著步行到不遠的川普國際飯店；參與白宮示威行列的民眾說：「我們不會允許國家被帶進另一個因魯莽行事而引發的戰爭之中。」

華府抗議行動中有多人輪番演講，包括82歲資深女星珍芳達(Jane Fonda)，她告訴群眾：「這裡年輕一輩的人應該要知道，你們出生之後發生的所有戰爭都是為了石油。」

她補充說：「我們不能再因為石油而殘害生命、破壞環境。」

芝加哥也有類似的場面，近千人遊行示威，部分示威者聚集在川普大廈外抗議；舊金山、威州的麥迪遜、明尼蘇達州的明尼亞波利斯等大城市的居民，也響應集會抗議。

在西雅圖，數百人在派克公共市場(Pike Place Market)附近示威，一名19歲示威者高舉著標語說，「拜託別再打仗了」。

「紐約時報」報導，這名年輕示威者說，美國在阿富汗和伊拉克的戰爭從他出生沒多久就開始，「這20年簡直毫無意義」。

歐洲多個城市同樣爆發抗議。在倫敦，在野的工黨多位國會議員與數十名反戰示威者一起，聚集在唐寧街首相官邸外抗議，敦促西方政府克制。

在德國柏林，大批民眾人在布蘭登堡門附近的美國大使館外示威；加拿大的渥太華及多倫多同樣有抗議川普的反戰集會活動。

示威民眾在印第安納州韋恩堡拉起橫幅「不要對伊朗開戰！」。(美聯社)
示威民眾在印第安納州韋恩堡拉起橫幅「不要對伊朗開戰！」。(美聯社)
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