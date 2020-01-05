親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」

2020-01-05 22:43世界日報 編譯黃秀媛／綜合4日電

美國總統川普強硬警告伊朗，勿對美國報復，否則美國再施打擊，絕不手軟。(路透)
美國總統川普強硬警告伊朗，勿對美國報復，否則美國再施打擊，絕不手軟。(路透)
分享

美國擊殺伊朗最高軍事領袖蘇雷曼尼使波斯灣地區風雲緊急，伊朗誓言報復，華府則提出警告，彼此隔空叫戰。

伊朗軍事將領宣稱，美國在中東地區的35個重要據點以及以色列，都在伊朗攻擊範圍內，荷莫茲海峽和波斯灣也有大批美國軍艦往來。

川普總統4日推文回嗆說，伊朗如膽敢攻擊任何美國人或美國資產，美國已瞄準52個伊朗地點(代表多年前被伊朗劫持的52個美國人質)，「伊朗本身將受到非常快速和強烈的攻擊。美國不想再受到威脅！」

川普的說法顯然背離原有方針。國務卿龐培歐這兩天一再聲明美國決心降低緊張情勢，川普3日也宣稱美國格殺蘇雷曼尼是為了「制止戰爭」。

刺殺行動的一些影響立即顯現，美國大使館所在的巴格達綠區，以及附近一座美軍使用的空軍基地，4日遭到連串火箭攻擊，幸而沒有傷亡；伊朗扶植的伊拉克民兵組織警告政府部隊不要接近美國的設施。

屬於伊拉克民兵組織「人民動員」(Hashed al-Shaabi)的親伊朗強硬派「真主黨旅」(Kataeb Hezbollah)，公開敦促伊拉克安全部隊遠離包括美軍駐紮的軍事基地在內的美國設施。

「真主黨旅」發表聲明說：「我們要求伊拉克安全部隊從5日下午5時起，與美軍基地保持至少1000公尺距離。」

伊朗也揚言長期抗戰，總統羅哈尼說，美國「今天不會看到他們犯錯的結果，可是未來許多年會看到」。外長推文警告說，「美國在西亞的邪惡存在已開始終結」。伊朗革命衛隊也宣稱，伊朗「反抗部隊」在中東地區的活動進入「新的階段」。

國際領袖密集斡旋以防危機一發不可收拾，中東各國更忙著防止暴亂。沙烏地阿拉伯和其他波斯灣國家尤其惴惴不安，因為它們鄰近伊朗，擔心因與美國關係密切遭到波及。

連伊拉克都有意與美國保持距離，重申除非伊拉克總理批准，美軍不得在伊拉克境內從事軍事行動。伊拉克也著手調查美國是如何掌握蘇雷曼尼的行蹤，並暗示伊拉克不需要美軍，「我們有其他訓練軍隊的辦法」。

蘇雷曼尼遇襲的巴格達成為憂懼焦點，數以千計民眾加入當地死者的出殯行列，沿途高呼反美口號並誓言復仇。美國支撐的伊拉克安全部隊在一旁監視，空中還有直升機跟監。這種景象鮮明地顯示美國與伊朗勢力深深介入伊拉克的錯綜複雜關係。

美國及其領導的反恐軍事聯盟都加強在伊拉克的軍事警戒，北約組織也暫停對伊拉克部隊的訓練活動。

美國國土安全部發布公報，警告美國可能面對恐怖威脅，可是重申美國並未發現任何明確可靠的情報。

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

遭川普揚言攻擊 伊朗軍方反譏華府沒那個膽

2020-01-05 22:43

伊朗最高領袖哈米尼親信 放話攻擊美國軍事據點

2020-01-05 22:47

美狙殺伊朗將領牽動中東局勢 各國聯繫因應危機

2020-01-05 20:59

伊朗官員齊聲轟川普 沒膽、戰爭罪犯和恐怖分子

2020-01-05 18:12

蘇雷曼尼遺體運回伊朗 川普警告德黑蘭勿妄動

2020-01-05 17:27

美軍第82空降師開赴中東 快速部署規模罕見

2020-01-05 16:14

川普下令擊殺蘇雷曼尼 做了以往總統不敢做的事

2020-01-05 16:04

中東戰雲密布 美年輕人憂心被徵召

2020-01-05 15:57

美伊角力激化 中國「一帶一路」成池魚？

2020-01-05 15:48

巴格達美軍基地遭火箭攻擊 美平民開始撤離伊拉克

2020-01-05 15:44

伊朗總統慰蘇雷曼尼女兒：每個伊朗人都會為你父親報仇

2020-01-05 15:34

伊朗善打不對稱戰爭 報復美國3種可能

2020-01-05 15:31

蘇雷曼尼副手接掌聖城部隊 可能主導「復仇者行動」

2020-01-05 15:28

稱蘇雷曼尼曾助911恐攻 美副總統說法遭媒體挑戰

2020-01-05 15:12

美基地遭攻擊 川普：已鎖定伊朗52據點

2020-01-05 13:40

空襲狙殺伊朗高級將領後 白宮正式行文國會

2020-01-05 13:32

「不要對伊朗發動戰爭」 美國數十城市示威反戰

2020-01-05 13:07

為何美方鎖定「52個伊朗目標」？從40年前說起…

2020-01-05 13:05

空襲伊朗2天後 白宮知會國會

2020-01-05 13:03

川普說鎖定伊朗52處目標防報復 數字出自40年前恩怨！

2020-01-05 11:28

川普警告：伊朗不准報復 否則鎖定52處目標猛攻！

2020-01-05 08:09

打伊朗助連任？ 川普曾酸歐巴馬 如今自打臉

2020-01-05 01:10

伊朗大使嗆開戰！ 美增援部隊赴中東

2020-01-05 01:05

新聞幕後／幕僚激辯 川普決斬首拔除眼中釘

2020-01-05 01:02

美伊避踩紅線開戰 小衝突恐不斷

2020-01-05 00:57

川普警告伊朗 「準備採取必要行動」

2020-01-04 23:51

蘇雷曼尼之死揭密 1萬公里外遙控「死神」送他上路

2020-01-04 21:54
看更多

熱門文章

川普警告：伊朗不准報復 否則鎖定52處目標猛攻！

2020-01-05 08:09

伊朗善打不對稱戰爭 報復美國3種可能

2020-01-05 15:31

美軍第82空降師開赴中東 快速部署規模罕見

2020-01-05 16:14

廢妃詩妮娜死獄中？泰王室不回應

2020-01-05 14:52

新聞幕後／幕僚激辯 川普決斬首拔除眼中釘

2020-01-05 01:02

柬埔寨旅館倒塌 10死30人遭活埋

2020-01-05 14:53

影／糗！女子尖叫救命 報警才知…是鸚鵡

2020-01-05 16:58

美國各地反戰示威 譴責川普政府擊殺蘇雷曼尼

2020-01-05 09:09

美伊避踩紅線開戰 小衝突恐不斷

2020-01-05 00:57

川普說鎖定伊朗52處目標防報復 數字出自40年前恩怨！

2020-01-05 11:28

澳洲野火失控！最壞的情況還沒到…

2020-01-05 00:37

伊朗大使嗆開戰！ 美增援部隊赴中東

2020-01-05 01:05

美伊角力激化 中國「一帶一路」成池魚？

2020-01-05 15:48

美伊緊張升溫 美股重挫

2020-01-04 23:51

台捷關係升溫 中國恐取消向捷克購機計畫

2020-01-05 08:02

川普下令擊殺蘇雷曼尼 做了以往總統不敢做的事

2020-01-05 16:04

澳洲修改資本利得稅 旅外澳洲屋主面臨巨額稅款

2020-01-05 09:23

打伊朗助連任？ 川普曾酸歐巴馬 如今自打臉

2020-01-05 01:10

川普警告伊朗 「準備採取必要行動」

2020-01-04 23:51

發大財！ 女子聽媽媽的話買彩券 中3000萬大獎

2020-01-05 13:40

伊朗官員齊聲轟川普 沒膽、戰爭罪犯和恐怖分子

2020-01-05 18:12

伊朗指揮官遭美國斬首 最後36小時暴露行蹤

2020-01-05 06:40

稱蘇雷曼尼曾助911恐攻 美副總統說法遭媒體挑戰

2020-01-05 15:12

獵鹿悲劇！父與9歲女兒被誤認為鹿 遭射殺身亡

2020-01-05 12:48

中東情勢緊張 油金就一直漲下去？且看歷史怎麼說

2020-01-05 00:07

美基地遭攻擊 川普：已鎖定伊朗52據點

2020-01-05 13:40

蘇雷曼尼遺體運回伊朗 川普警告德黑蘭勿妄動

2020-01-05 17:27

利比亞首都軍校遭空襲 造成至少28人喪生

2020-01-05 10:15

伊朗總統慰蘇雷曼尼女兒：每個伊朗人都會為你父親報仇

2020-01-05 15:34

美狙殺伊朗將領牽動中東局勢 各國聯繫因應危機

2020-01-05 20:59

柬埔寨施工飯店倒塌第3天 激增至36死23傷

2020-01-05 19:30

Fed前主席：低利率不是問題 這兩支箭的效果等同降息3％

2020-01-05 17:11

中東戰雲密布 美年輕人憂心被徵召

2020-01-05 15:57

經歷5代日皇 世界最長壽人瑞現況曝光

2020-01-05 21:59

伊拉克人遊行悼民兵領袖 近美使館區遭火箭攻擊

2020-01-05 10:56

貿易戰效應 CES參展陸企大減

2020-01-04 23:28

轎車天窗恐飛離車身 賓士緊急召回75萬輛車

2020-01-05 12:51

巴格達美軍基地遭火箭攻擊 美平民開始撤離伊拉克

2020-01-05 15:44

影／澳洲野火連三月！喜鵲學會鳴警笛

2020-01-05 17:38

美國有我也要有 日本欲將航空自衛隊冠上「宇宙」

2020-01-05 19:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top