戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」

美國總統川普強硬警告伊朗,勿對美國報復,否則美國再施打擊,絕不手軟。(路透)

美國擊殺伊朗最高軍事領袖蘇雷曼尼使波斯灣地區風雲緊急,伊朗誓言報復,華府則提出警告,彼此隔空叫戰。

伊朗軍事將領宣稱,美國在中東地區的35個重要據點以及以色列,都在伊朗攻擊範圍內,荷莫茲海峽和波斯灣也有大批美國軍艦往來。

川普總統4日推文回嗆說,伊朗如膽敢攻擊任何美國人或美國資產,美國已瞄準52個伊朗地點(代表多年前被伊朗劫持的52個美國人質),「伊朗本身將受到非常快速和強烈的攻擊。美國不想再受到威脅!」

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!