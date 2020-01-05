戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」

美國總統川普強硬警告伊朗，勿對美國報復，否則美國再施打擊，絕不手軟。(路透) 分享 facebook

美國擊殺伊朗最高軍事領袖蘇雷曼尼使波斯灣地區風雲緊急，伊朗誓言報復，華府則提出警告，彼此隔空叫戰。

伊朗軍事將領宣稱，美國在中東地區的35個重要據點以及以色列，都在伊朗攻擊範圍內，荷莫茲海峽和波斯灣也有大批美國軍艦往來。

川普總統4日推文回嗆說，伊朗如膽敢攻擊任何美國人或美國資產，美國已瞄準52個伊朗地點(代表多年前被伊朗劫持的52個美國人質)，「伊朗本身將受到非常快速和強烈的攻擊。美國不想再受到威脅！」

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月4日

川普的說法顯然背離原有方針。國務卿龐培歐這兩天一再聲明美國決心降低緊張情勢，川普3日也宣稱美國格殺蘇雷曼尼是為了「制止戰爭」。

刺殺行動的一些影響立即顯現，美國大使館所在的巴格達綠區，以及附近一座美軍使用的空軍基地，4日遭到連串火箭攻擊，幸而沒有傷亡；伊朗扶植的伊拉克民兵組織警告政府部隊不要接近美國的設施。

屬於伊拉克民兵組織「人民動員」(Hashed al-Shaabi)的親伊朗強硬派「真主黨旅」(Kataeb Hezbollah)，公開敦促伊拉克安全部隊遠離包括美軍駐紮的軍事基地在內的美國設施。

「真主黨旅」發表聲明說：「我們要求伊拉克安全部隊從5日下午5時起，與美軍基地保持至少1000公尺距離。」

伊朗也揚言長期抗戰，總統羅哈尼說，美國「今天不會看到他們犯錯的結果，可是未來許多年會看到」。外長推文警告說，「美國在西亞的邪惡存在已開始終結」。伊朗革命衛隊也宣稱，伊朗「反抗部隊」在中東地區的活動進入「新的階段」。

國際領袖密集斡旋以防危機一發不可收拾，中東各國更忙著防止暴亂。沙烏地阿拉伯和其他波斯灣國家尤其惴惴不安，因為它們鄰近伊朗，擔心因與美國關係密切遭到波及。

連伊拉克都有意與美國保持距離，重申除非伊拉克總理批准，美軍不得在伊拉克境內從事軍事行動。伊拉克也著手調查美國是如何掌握蘇雷曼尼的行蹤，並暗示伊拉克不需要美軍，「我們有其他訓練軍隊的辦法」。

蘇雷曼尼遇襲的巴格達成為憂懼焦點，數以千計民眾加入當地死者的出殯行列，沿途高呼反美口號並誓言復仇。美國支撐的伊拉克安全部隊在一旁監視，空中還有直升機跟監。這種景象鮮明地顯示美國與伊朗勢力深深介入伊拉克的錯綜複雜關係。

美國及其領導的反恐軍事聯盟都加強在伊拉克的軍事警戒，北約組織也暫停對伊拉克部隊的訓練活動。

美國國土安全部發布公報，警告美國可能面對恐怖威脅，可是重申美國並未發現任何明確可靠的情報。