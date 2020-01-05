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美軍第82空降師開赴中東 快速部署規模罕見

2020-01-05 16:14世界日報 編譯樊蕙／綜合4日電

隨著美國與伊朗之間緊張局勢驟然升高，北卡羅來納州布拉格堡(Fort Bragg)美國陸軍第82空降師(82nd Airborne Division)約3500名士兵旋即被派往中東，成為數十年來最大規模的快速部署。

軍方影像資料顯示，4日上午，身穿迷彩軍服的眾多士兵背著背包與步槍登上飛機；另一架貨機則裝進悍馬車(Humvees)，據信是準備前往科威特。

第82空降師發言人伯恩斯中校(Lt. Col. Mike Burns)說，這支「快速反應部隊」將在數天內部署；他說：「士兵們要進行很多準備工作；這次任務讓很多人都相當意外，但士兵們都很高興也很自豪。」

軍方官員說，美國在伊拉克首都巴格達的大使館遭示威者包圍後，已部署約650人的步兵營。

接下來幾天內，約2800名士名將加入他們的行列；而陸軍官員稱，這可望成為1989年以來最大規模的軍事目的快速部署；當時美軍前往中美洲國家巴拿馬推翻前獨裁者諾利加(Manuel Noriega)。

近年來，士兵也曾多次快速集結，在2010年海地強震，以及2005年卡翠納颶風肆虐紐奧良後，前往災區救援。

布拉格堡是空降部隊與特種部隊的軍事基地，面積超過16萬英畝，在北卡州六個郡的沙丘地帶延伸，居住逾5萬名現役軍事人員，大約10%陸軍在當地駐紮；鄰近該基地的菲耶特維爾鎮(Fayetteville)，人口約20萬。

訓練有素的第82空降師，能在接獲指令後兩小時內帶齊裝備抵達基地，並在18小時內出發；布拉格堡軍事基地本來就是持續保持戒備，隨時準備應戰，在2001年9月11日的恐攻後，更提高效率並提前準備。

該基地士兵實行「兩小時召回」的輪值制度，也就是要在兩小時內報到，但家屬不像士兵那麼熟悉這樣的快節奏，面對突如其來的「即刻」部署，還是讓士兵與家屬感到措手不及。

身穿迷彩軍服的眾多士兵背著背包與步槍登上飛機；另一架貨機則裝進悍馬車(Humve...
身穿迷彩軍服的眾多士兵背著背包與步槍登上飛機；另一架貨機則裝進悍馬車(Humvees)，據信是準備前往科威特。 圖／美聯社
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第82空降師發言人伯恩斯中校(Lt. Col. Mike Burns)說，這支「...
第82空降師發言人伯恩斯中校(Lt. Col. Mike Burns)說，這支「快速反應部隊」將在數天內部署 圖／美聯社
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