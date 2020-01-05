川普下令擊殺蘇雷曼尼 做了以往總統不敢做的事

殺伊朗軍方二把手蘇雷曼尼，川普做以往總統所不敢做的事。 圖／路透社 分享 facebook

川普下令擊殺伊朗軍方二把手蘇雷曼尼可稱之為1943年擊落日本元帥山本五十六座機以來，美軍刺殺外國最高階將領之舉；專家指出，小布希、歐巴馬兩位前總統也掌握到殺蘇雷曼尼的時機，但顧忌代價太大，不願動手；但參謀首長聯席會議主席米利將軍表示，不殺，風險更大。

「法新社」報導，米利表示，與蘇雷曼尼的代理部隊作戰三年下來，美軍死傷不少，當天在巴格達機場碰到時機，決定如果不下手，「我方才算失職，該受譴責。」

米利強調，美方取得「急迫」資訊，指出蘇雷曼尼在各地的活動，隱伏的威脅規模、範圍及等級，比以往都大得多。米利說，殺蘇雷曼尼當然有風險，但不殺風險更大。

專家指出，擊殺蘇雷曼尼是個非常重大的決定；前中情局專家、現任聯邦眾議員愛麗莎‧斯洛特金(Elissa Slotkin，密西根州)指出，共和黨籍的小布希、民主黨籍的歐巴馬，兩位前總統不願挑蘇雷曼尼下手，顧慮很簡單，出擊會引發戰爭，不值得冒這個風險。

智庫「國防重點」(Defense Priorities)高級學人巴恩達勒(Gil Barndollar)指出，早在十多年前，美方便討論要不要擊殺蘇雷曼尼，然而以斬首攻擊、鏟除敵方威脅出名的以色列，都認為殺蘇雷曼尼的戰爭風險太大，並不值得。

小布希的聯合特種作戰司令部司令麥克里斯多(Stanley McChrystal)2007年便掌握到時機，當時他看著扈衛擁著蘇雷曼尼由伊朗進入伊拉克。他在2019年寫道，大有理由除掉蘇雷曼尼，但他決定不開火，接下來引發軍方重大爭執。

無黨派色彩伊朗專家富爾頓(Will Fulton)指出，川普2018對伊朗改弦更張，施加「極限壓力」制裁，並撤出歐巴馬時代與伊朗制定的核子協議後，無疑增加德黑蘭鷹派如蘇雷曼尼的份量。據說過去幾年，伊朗對敘利亞、伊拉克、葉門的政、軍綱領，都由蘇雷曼尼制定，以至於他已變得太危險。

但也有人認為，川普此舉係考量到國內政治；他面臨連任競選，元月中又有參院審理要不要彈劾他，因此他想向選民展現自己的鐵漢作風。