中東戰雲密布 美年輕人憂心被徵召

反戰人士4日在全美各地集結示威。圖為民眾在洛杉磯市區高舉「不要戰爭」的標語牌，反對美軍介入中東事務。歐新社 分享 facebook

美國男性年滿18歲都得辦理兵役登記以備政府徵兵所需，近年來這主要是一種形式，可是美國擊殺伊朗最高軍事領導人，導致中東戰雲密布，使許多年輕人對應徵入伍的可能性感到不安。

爆發「第三次世界大戰」的論調在社群媒體哄傳，「徵兵年齡」也成為熱搜詞句，美國增兵中東更助長這種風潮；最明顯的就是已有自作聰明的推特用戶貼文，宣稱他已封鎖美國陸軍的帳戶，因為「他們看不到你，就不能徵召你」。

民眾的強烈關切，導致保存合乎徵兵資格人員資料庫的兵役局網站3日即當機，4日仍時斷時續，不得不推文表示「不實資訊散播，使本網站出現高流量，感謝諸位的耐心」。

「紐約時報」特別為民眾最關心的問題提供解答：

美國到底會不會徵兵？

美國1973年廢除徵兵改為募兵，至今未曾再徵兵，目前的大約120萬名現役軍人都是志願參軍。要改變現行做法，國會必須立法恢復徵兵，由總統簽署施行，而這個程序需要廣泛的政治支持。

徵兵年齡是幾歲？

住在美國的18至25歲男性，不論是公民或移民，依法都得向兵役局登記。公民必須在年滿18歲的30天內辦理登記。不過，這並不表示會受到徵召入伍。

不登記會怎樣？

不登記可能受到終生懲罰，例如無法獲得聯邦財務援助，也無法為聯邦政府工作。

女性會不會受到徵兵？

不會。美國歷史上只有男性才會被徵募從軍，但由於女性在軍隊裡的角色逐漸改變，與擔當的任務也逐漸吃重，國防部更在2015年開放女性參與所有的戰鬥任務，因此是不是該要求女性也登記的聲音開始出現。

有沒有主張恢復徵兵的論調？

徵兵自古以來就不受歡迎，可是有人主張施行現代徵兵，讓軍隊的組成更充分反映社會現實，因為志願參軍的人以勞工階層居多，非白人比率也較高。