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伊朗善打不對稱戰爭 報復美國3種可能

2020-01-05 15:31世界日報 編譯陳韻涵／綜合4日電

伊朗揚言「嚴厲報復」美軍擊殺伊朗革命衛隊精銳「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼，可能運用不對稱戰爭經驗，對付美國勢力；而蘇雷曼尼被擊斃後，國際原油價格大漲，更可能讓伊朗以封鎖有「國際能源咽喉」之稱的荷莫茲(Hormuz)海峽做為報復手段之一。

伊朗在1980至1988年對抗伊拉克的兩伊戰爭中，體會不對稱戰爭的優勢；伊朗在伊拉克、敘利亞、黎巴嫩等國的強大影響力，對付美國的方法也多，包括：

發動代理人戰爭

伊朗支持許多中東多個武裝勢力，包括葉門叛軍「青年運動」(Houthi)、伊拉克什葉派民兵和黎巴嫩「真主黨」(Hezbollah)，可能發動代理人戰爭。

伊拉克將成為主戰場，親伊朗的什葉派民兵可能趕走駐紮美軍，顛覆伊拉克政府。

黎巴嫩的政治與金融動盪，真主黨可能添亂；葉門的和平希望也岌岌可危。

網攻西方設施

伊朗已成立網軍，加強攻擊西方國家網路基礎設施的能力，可能率先摧毀水壩或電廠等工業目標。

破壞原油供應

蘇雷曼尼遇害，國際市場擔憂中東原油供應受阻，國際油價聞訊大漲逾4%，最糟情況是伊朗可能封鎖重要戰略航道荷莫茲(Hormuz)海峽。

荷莫茲海峽是國際石油運輸在中東最敏感的交通樞紐，連接波斯灣(Persian Gulf)和阿曼灣(Gulf of Oman)通往阿拉伯海(Arabian Sea)，這條狹長海峽最窄處寬僅21哩，雙向的各邊水道僅寬2哩，由2哩的緩衝區分隔。

美國能源情報署(US Energy Information Administration)6月數據顯示，波斯灣的原油經荷莫茲海峽運往國際，2018年每天輸運量約2100萬桶，相當於全球海運原油的三分之一，占全球石油消耗的21%。

原經荷莫茲海峽的油輪很難繞道而行，阿烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國僅營運能將原油輸出波斯灣的管線，其他管線繞著荷莫茲海峽興建。

分析家說，駐巴林的美國海軍第五艦隊向來懷疑伊朗封閉荷莫茲海峽的能力；美國去年5月宣布增派航空母艦打擊群、轟炸機和愛國者反飛彈系統，對抗伊朗可能發起的代理人戰爭。

伊拉克將成為主戰場，親伊朗的什葉派民兵可能趕走駐紮美軍，顛覆伊拉克政府。圖／美聯...
伊拉克將成為主戰場，親伊朗的什葉派民兵可能趕走駐紮美軍，顛覆伊拉克政府。圖／美聯社
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伊朗支持許多中東多個武裝勢力。 圖／美聯社
伊朗支持許多中東多個武裝勢力。 圖／美聯社
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美軍伊拉克伊朗中東油價

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