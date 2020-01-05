蘇雷曼尼副手接掌聖城部隊 可能主導「復仇者行動」

蘇雷曼尼和副手卡尼（圖），都曾經歷伊朗與伊拉克1980年代持續八年的戰爭，專家表示他們有許多共同點。圖／美聯社 分享 facebook

伊朗精銳的聖城部隊指揮官蘇雷曼尼遭到美國擊殺後，伊朗揚言「嚴厲報復」，並任命他的親信副手卡尼(Esmail Ghaani)接掌聖城部隊，負責統籌指揮蘇雷曼尼在中東各地建立的組織網，也使長久以來隱身幕後的卡尼浮出台面。

卡尼與蘇雷曼尼同齡，兩人都是62歲，背景也大致相同，都曾經歷伊朗與伊拉克1980年代持續八年的戰爭，在聖城部隊成立不久先後加入。專家表示他們有許多共同點，包括都曾進行危險的偵察任務，也擅長在戰場上隨機應變。

聖城部隊隸屬只向伊朗最高領袖哈米尼負責的革命衛隊，而他們在革命衛隊裡面都有深厚的關係網，兩人交情很好，不過卡尼人格魅力稍遜，政治傾向也不明。

卡尼曾表示他與蘇雷曼尼「都是戰爭子女，也是戰場上的同袍，在戰鬥中結為好友」。他現在的一項任務，可能是主持伊朗為蘇雷曼尼遇害展開的報復行動。

蘇雷曼尼長久以來一直是聖城部隊的代表人物，也負責組建伊朗在國外的勢力，從加強黎巴嫩的真主黨運動，一直到訓練伊拉克和敘利亞的親伊朗民兵與伊斯蘭國恐怖團體作戰。美國指控他在伊拉克路旁放置炸彈攻擊美軍，更使他聲名大噪。

他雖然死亡，不過他建立的組織網可能維持下去，因為他培植的許多代理團體仰賴伊朗支撐，伊朗也利用他們擴展在中東各地的影響力，用不對稱攻勢對付美國及其盟國的先進武器。

蘇雷曼尼在伊拉克和敘利亞的作為受到廣泛注意，卡尼卻難得出現在西方甚或伊朗媒體。西方分析家認為他主持革命衛隊的反情報作業，蘇雷曼尼專心對付伊朗西面的中東國家，卡尼則負責東面的阿富汗和巴基斯坦等國。

2012年美國財政部對卡尼發動制裁，表示他主持對聖城部隊的代理團體的財務供應，特別指出他與2010年在奈及利亞港口攔截到的大批武器有關。