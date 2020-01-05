伊朗總統慰蘇雷曼尼女兒：每個伊朗人都會為你父親報仇

伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼在美國空襲中身亡後，伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)4日慰問住在首都德黑蘭的家屬，蘇雷曼尼女兒問他：「誰來為我父親報仇？」羅哈尼回答：「每個人都會為他報仇」。

國營「伊朗通訊社」(IRNA)報導，羅哈尼也發狠話說：「美國不知道自己犯下的錯誤有多嚴重，而美國民眾將在今後多年為此罪行承擔後果。」

美國針對伊拉克首都巴格達(Baghdad)主要機場發動空襲後，據信同樣遇害的伊拉克武裝團體「人民動員力量」(PMF)高階指揮官穆漢達斯(Abu Mahdi al-Mohandes)是伊朗的盟友；兩國民眾在各地舉行為期四天的告別儀式，悼念民眾都強烈譴責美國。

數千人在巴格達走上街頭，其中許多人高喊「我們就要復仇了」，遊行現場氣氛緊張；華爾街日報取得的影像資料顯示，一個親伊朗準軍事組織的多名支持者，不願接受士兵搜查，並爆發肢體衝突，導致伊拉克反恐精銳部隊對空開槍。

伊朗革命衛隊(Revolutionary Guard)稱，4日的儀式結束後，蘇雷曼尼的遺體將被移靈至德黑蘭、什葉派聖城科姆(Qom)等地，最後於7日在他的家鄉克爾曼省(Kerman)下葬。

伊朗軍事領袖強調，報復行動需要時間，也可能會透過該國在中東地區的盟友進行。

伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim)報導，曾受蘇雷曼尼統馭的伊朗「伊斯蘭革命衛隊」(Islamic Revolutionary Guard Corps)指揮官阿布哈姆茲(Gholamali Abuhamzeh)3日說：「美國在中東地區的35個重要據點、以及美國心腹以色列特拉維夫(Tel Aviv)、都在伊朗伊斯蘭共和國的攻擊範圍中。」

美國駐伊拉克大使館已緊急敦促所有美國公民即刻離開該國；北約在伊拉克也派駐數百人，表示因安全疑慮、已暫停訓練伊拉克安全部隊的任務。

美國在中東地區的重要盟邦沙烏地阿拉伯，先前已疑似遭伊朗攻擊，如今該國外交部長朱貝爾(Adelal-Jubeir)也推文呼籲各方緩解情勢。

蘇雷曼尼的遺體將被移靈至德黑蘭、什葉派聖城科姆(Qom)等地，最後於7日在他的家鄉克爾曼省(Kerman)下葬。 圖／路透社 分享 facebook