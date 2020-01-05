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巴格達美軍基地遭火箭攻擊 美平民開始撤離伊拉克

2020-01-05 15:44世界日報 編譯中心／綜合4日電

民眾哀悼被美軍擊殺的伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼。圖／法新社
民眾哀悼被美軍擊殺的伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼。圖／法新社
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美國駐伊拉克使館所在地4日遭到火箭襲擊，幸未造成人員死亡；在伊拉克境內的美國平民也已開始撤離伊拉克。

路透報導，美國駐伊拉克大使館所在地巴格達戒備森嚴的綠區（Green Zone），周六晚間遭到一枚火箭襲擊，火箭落在美國使館附近；綠區附近的賈迪里亞（Al-Jadriya）社區，遭到另一枚火箭襲擊；與此同時，伊拉克北部的巴拉德空軍基地（Al-Balad air base）也遭到兩枚卡幽沙式（Katyusha）火箭攻擊，但沒有造成人員傷亡。

伊拉克軍方發表聲明說，「多枚火箭攻擊（綠區內）慶典廣場（Celebration Square）、巴格達賈迪里亞區以及位於薩拉赫丁省（Salahuddin）的巴拉德空軍基地，未造成人命損失」。

綠區是巴格達國際區最常使用的名稱，位於巴格達中部卡爾卡區，是美國在2003年入侵伊拉克以來，聯盟駐伊拉克臨時管理當局的政府中心；綠區包括伊拉克議會、政府各部門和包括美國在內的外國使館，一些建筑受到障礙物的保護。

迄今沒有任何組織聲稱對上述襲擊負責。但路透說，得到伊朗支持的伊拉克什葉派「真主黨旅」（Kataib Hezbollah），4日向伊拉克政府軍發出警告，要他們遠離美國駐伊拉克的軍事基地；真主黨旅說，「從周日晚間開始，（伊拉克）安全部隊必須與美國基地保持至少1000米的距離」。

路透還報導，美國駐巴格達使館敦促美國人離開伊拉克後，伊拉克境內外國石油公司的數十名美國雇員，3日離開了伊拉克南部城市巴士拉。

伊拉克政府官員說，一個美軍顧問團以及北約駐伊拉克部隊，已經停止對伊拉克武裝部隊的訓練計畫。北約發言人懷特（Dylan White）在聲明中說，「我們在伊拉克的人員安全是最重要的，將繼續採取所有必要的預防措施」。

美軍伊拉克伊朗大使館

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