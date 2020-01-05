美伊角力激化 中國「一帶一路」成池魚？

美國與伊朗緊張升級，勾起外界關注中國在此間的盤算及今後行動。去年底，中國才與俄羅斯、伊朗舉行罕見的三國海上軍演。外媒引述學者分析，受局勢影響，中國的「一帶一路」或遭沉重打擊；不過，也有分析稱，美國的戰略中心或會重回中東，無暇制衡中國。

美國在1月3日發動空襲，擊斃伊朗頭號軍事指揮官蘇雷曼尼（Qassim Soleimani），意味著華盛頓與德黑蘭之間長期角力驟然升級。

BBC中文網報導，伊朗日益被美國孤立，不可避免地將與中國與俄羅斯走得更近。伊朗除與中俄舉行軍演。伊朗外長去年四度到訪中國，兩國外長不點名地抨擊美國外交政策是「單邊主義與霸權行為」。

空襲後，中國外交部新聞司副司長趙立堅在推特透露，中央政治局委員楊潔篪表達中方對中東局勢的高度關注，希望各方克制，以對話解決問題。這與外交部發言人耿爽較早前的表態一致。耿爽呼籲所有各方，「尤其是美國，保持冷靜，自我克制」。

據報導，約翰霍普金斯大學學者克里斯蒂娜·林（Christina Lin）認為，中國不希望美伊爆發戰爭，「一帶一路」的順利執行亟需一個和平穩定的中東。「潛在的美伊戰爭會給中國的地區利益帶來毀滅性影響」。

報導還稱，中伊關係的關鍵一環在於石油。中國是伊朗原油的最大進口國，在美國禁令下，依然購入伊朗原油並對其出口大量工業產品。

喬治亞理工大學教授加佛（John Garver）表示，一個平穩安定的伊朗符合中國的利益，而隨戰爭而來的能源供應短缺、原油成本提高、政治風險增高都會讓北京頭疼。

加佛預期，北京會密切關注空襲事件，但除了外交表態外，不會輕易採取更進取的行動。「俄羅斯近年來決定在中東扮演高風險、高調的角色，但不同於俄羅斯，中國會非常謹慎，不會輕舉妄動」。

然而，日趨緊張的中美關係，可能正悄然影響中國在中東的判斷。

報導指出，克里斯蒂娜·林表示，中國以往的中東政策是在華盛頓與德黑蘭之前求平衡，但如今中美面臨「脫鉤」，美國制裁伊朗的高壓政策正催生一個中俄伊聯盟，近日的海上軍演體現了這一新趨向。

美國陸軍退役上校麥格雷戈（Douglas Macgregor）去年曾表示，美伊若開戰，勢必將俄羅斯和中國拉入戰局。屆時，美國恐面臨一個比以往更強大的敵對陣營。

此外，報導說，更一種觀察是，擊斃蘇雷曼尼後引發地區動盪，美國的戰略中心或會重回中東，無暇制衡中國。

美伊緊張衝擊一帶一路，中國調整中東布局。 圖／歐新社 分享 facebook