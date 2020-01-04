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伊朗遇害軍官蘇雷曼尼：從耕田窮小子晉身德黑蘭重臣

2020-01-04 12:19香港01 記者成依華／報導

伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇雷曼尼（Qassem Sol...
伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。美聯社
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美國軍方1月3日派出無人機在伊拉克巴格達國際機場附近發起空襲，殺死伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）等人，事件引發國際高度關注，伊朗揚言報復。蘇雷曼尼是誰？他本來是出身農民家庭的窮小子，在1979年伊朗革命後加入革命衛隊，逐步晉身伊朗高層，並成為在中東擴張伊朗勢力的重要人物。有專家甚至認為他的影響力比總統更大。

專家：影響力相較總統有過之而無不及

美國智庫世紀基金會（The Century Foundation）研究員埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）認為，蘇雷曼尼比總統更加重要，因為他跟伊朗所有派系有交情，也跟最高精神領袖有直接聯繫，他並且負責伊朗的地區政策，埃斯凡迪亞里稱「沒有比這更重要和具影響力的了。」《衛報》也形容，蘇雷曼尼在伊朗非常有名，甚至部分人視他為未來的總統人選。

農村窮小子　1979年加入革命衛隊

蘇雷曼尼的出身並不富裕，1957年生於伊朗東部拉博爾（Rabor）一個農民家庭，13歲就到鄰近城市打工，以償還父親的債務。他的人生轉捩點出現在1979年之後，伊朗革命推翻君主制後，他加入當時新成立的革命衛隊，並在兩年之內就到前線對抗入侵的伊拉克軍隊，他不止一次受傷或失去部下，但他也憑藉參與大膽的偵察任務得到賞識，獲得晉升。

散播伊朗影響力要員

在2003年時，蘇雷曼尼已經是革命衛隊內特種部隊「聖城軍」的領袖，他的影響力逐漸遍及伊拉克、敘利亞、黎巴嫩，他負責在海外進行軍事行動，包括在敘利亞及伊拉克的戰事中擔任關鍵角色，在伊朗及海外聲望甚高。他在中東散播伊朗影響力一事上起出相當作用。

近來一些外洩的外交資料顯示，他曾參與協助伊拉克對抗極端組織ISIS的戰役，他曾迫使一個交通部長同意讓伊朗的軍機承載武器飛越伊拉克再前往敘利亞，他也有定期與伊拉克的官員會面。

曾向美國司令發送囂張訊息

他曾經在2007年向美國司令彼得雷烏斯（David Petraeus）傳送訊息，大膽稱「彼得雷烏斯將軍，你應該知道我蘇雷曼尼掌控伊朗對伊拉克、黎巴嫩、加沙及阿富汗的政策，駐巴格達大使是聖城軍的人，就算有人將會取代他，那個人也會是聖城軍的人。」

蘇雷曼尼一直是美國與以色列的眼中釘，他在過去20年間，曾成功躲過來自西方國家、以色列等的暗殺行動，不過，在這次最終死在美國的無人機空襲中。

延伸閱讀：

【伊朗指揮官死亡】美軍籲國民立即離開伊拉克　以色列高度戒備

伊朗「聖城軍」指揮官被炸死　德黑蘭揚言美國「後果自負」

文章授權轉載自《香港01》

美軍伊拉克伊朗以色列敘利亞巴格達德黑蘭
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