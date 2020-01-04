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蘇雷曼尼死 中東勢力恐失衡

2020-01-04 00:23聯合報 編譯陳韋廷／報導

巴格達國際機場3日凌晨的空襲造成五人死亡，其中之一是伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅指揮...
巴格達國際機場3日凌晨的空襲造成五人死亡，其中之一是伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼（右）。（美聯社）
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蘇雷曼尼三日在美軍空襲中喪生，除對伊朗造成重大打擊外，還可能讓中東地區勢力更難平衡，因過去十年在蘇雷曼尼指揮下成功擴張的勢力範圍，在他喪命後將遭遇來自伊拉克與黎巴嫩人民的挑戰。

華爾街日報報導，伊朗在伊拉克受到尤其大的威脅，伊拉克的什葉派穆斯林對德黑蘭的主宰日益疏遠。自去年十月以來，伊拉克街頭抗議活動一直很激烈，數百人因此死亡且伊朗在什葉派聖城卡巴拉跟納加夫的領事館，更遭抗議者縱火攻擊。

黎巴嫩去年十月也爆發反貪腐抗議運動，示威者對有效控制該國的親伊朗勢力真主黨運動提出了挑戰。昔日打著清廉與力抗「猶太復國主義敵人」形象的真主黨，已被包括什葉派在內許多黎巴嫩人視為另個貪婪的政治派系，須對國家機構失靈負責。

此外，伊朗也在敘利亞擴張勢力，靠著蘇雷曼尼的聖城旅以及來自黎巴嫩、伊拉克、阿富汗跟其他地方的什葉派民兵，幫助敘國總統阿塞德在近九年內戰後繼續掌權。

不過，伊朗鞏固控制勢力的努力，正面臨以色列空襲，以及阿塞德政權另一主要支持者俄羅斯跟土耳其之間新妥協方案的挑戰。同時，美國極限施壓的制裁措施，也消耗蘇雷曼尼聖城旅資助當地盟友能力，並助長國內騷亂。

不同於自一九七九年來遭美國認定為資助恐怖主義國家的敘國，伊拉克和黎巴嫩迄今成功地在美國與伊朗之間保持平衡。即便真主黨對外交政策維持著戰略控制，伊拉克最高安全職位也由伊朗代理人、什葉派民兵組織「人民動員」副指揮官穆罕迪斯擔任，美國仍訓練和資助這兩國的軍隊跟安全部隊。

蘇雷曼尼一死，這些微妙的平衡恐難以維持。但就伊朗在區域根深柢固的影響力而言，無論有無蘇雷曼尼，都會繼續存在。

美軍伊拉克伊朗

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