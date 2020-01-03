伊朗將軍遭定點清除 中東危局一觸即發

巴格達國際機場3日凌晨的空襲亡，伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼（右）喪生。美聯社 分享 facebook

（德國之聲中文網）伊朗伊斯蘭革命衛隊的精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）指揮官卡西姆.蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）被美軍擊斃後，該國最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Chamenei）稱，伊朗將采取報復行動。哈梅內伊在推特上發布的一份聲明中稱，殺死蘇萊曼尼的罪犯，必將受到嚴厲的懲罰。與此同時，他宣布將為蘇萊曼尼舉行為期三天國喪。

美國周五凌晨在伊拉克境內發動導彈襲擊，擊斃了伊朗高級將領蘇萊曼尼。美國國防部宣稱，根據總統特朗普的命令，美軍在巴格達機場附近采取了防衛行動。五角大樓稱，蘇萊曼尼曾積極參與策劃針對美國外交官和軍事人員的襲擊行動。五角大樓表示，發起本次行動的目的，就是為了讓伊朗今後不敢再發動針對美方人員的襲擊。

五角大樓發表聲明前，美國總統特朗普在推特上轉了一幅美國國旗圖案，未作任何文字說明。

受德黑蘭支持的伊拉克民兵武裝人民動員（Hashed-al-Shaabi）證實了蘇萊曼尼喪生的消息，並表示人民動員的副總指揮穆哈蒂斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也在這次行動中死亡。

蘇萊曼尼是伊朗伊斯蘭革命衛隊中的特種部隊聖城旅的指揮官。這支特種部隊主要負責伊朗的境外軍事行動。而伊斯蘭革命衛隊則是伊朗軍方的精銳部隊，美國多年前已經將這支軍隊定性為恐怖組織。

車隊遇襲

來自伊拉克安全力量的消息稱，民兵武裝的一支車隊遭到美軍導彈襲擊，事件中至少有7人喪生，多人受傷。伊拉克軍方表示，襲擊行動發生在一所空運倉庫附近，兩輛汽車被導彈擊中後發生爆炸。

蘇萊曼尼多次現身於伊拉克和敘利亞境內的什葉派民兵武裝中，這些民兵武裝受到伊朗的支持。一般認為，蘇萊曼尼之死將使美國同伊朗對立關系進入到一個新的層面。

伊朗外長扎裡夫（Mohammad Dschawad Sarif）形容殺死蘇萊曼尼的行動極端危險，是愚蠢的激化行為。他發表推文，對本次國際恐怖主義行為表示譴責。

伊朗外交部召見了瑞士駐伊大使館官員，向其轉達對本次襲擊行動的強烈譴責。瑞士駐伊使館也代表美國的利益。伊朗革命衛隊前指揮官雷薩（Mohsen Resai）發誓將對美國采取報復行動。他表示：為烈士蘇萊曼尼而采取的報復行動將非常可怕。

伊朗官方通訊社報道稱，伊朗國家安全委員會正在德黑蘭召開特別會議。這是負責伊朗國防事務的最高機構。

美國民主黨示憂

美國眾議院情報委員會民主黨籍主席亞當·希夫（Adam Schiff）在襲擊行動發生後表示擔憂。希夫發表推文稱，蘇萊曼尼應對一系列無法想象的罪行負責，沒有他，世界會變得更美好，但對巴格達發起的導彈襲擊並沒有獲得國會授權，而美國人也不希望同伊朗發生戰爭。他表示，美國軍隊必須為幾乎不可避免d的升級做好防衛措施。

美國前副總統拜登表示，「中東很有可能爆發一場巨大的沖突」。這位民主黨下屆總統候選人競爭者發表聲明稱，特朗普總統剛剛往火藥桶裡扔進了大量炸藥。他表示，蘇萊曼尼應該為其針對美軍官兵的罪行付出代價，但本次襲擊行動還是令危險的中東局勢毫無必要地進一步升級。

美伊衝突新高潮

分析家們普遍對本次襲擊行動感到震驚。智庫國際危機小組負責人馬雷（ Robert Malley）表示：這位美國總統曾發誓絕不會讓美國卷入中東的新戰爭，但他現在卻發出了實際上的宣戰書。 馬雷表示，擊斃蘇萊曼尼的行動不僅對伊朗構成了沉重打擊，也使一切緩解中東局勢的努力化為烏有。

伊朗分析家馬蘭蒂（Mohammad Marandi)也表示，本次襲擊行動是特朗普對伊朗和伊拉克軍隊的宣戰書，中東地區所有美國公民最好都盡快離開。

襲擊行動發生後，中國呼籲有關各方采取克制態度。中國外交部發言人耿爽周五在北京表示，我們敦促有關各方，特別是美國，保持克制和審慎立場，以免使緊張關系進一步激化。他表示，必須保障海灣地區的和平和穩定，伊拉克的國家統一和領土完整必須得到尊重。

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