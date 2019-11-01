首里城7建築燒毀 琉球時代珍貴文物全沒了

2019-11-01 15:22 世界日報 編譯中心╱綜合31日電



首里城慘遭祝融，消防隊控制火勢後，火場仍不斷冒出濃煙。法新社 分享 facebook

日本沖繩名勝「首里城」31日凌晨發生大火，木造結構不敵祝融，包含正殿在內的七棟建築群幾乎全毀；百年古蹟在一夜間付之一炬，首里城做為琉球王國的歷史象徵、沖繩人的精神認同，火災慘劇也讓當地住民極為痛心。

專家指出，建物可以再重建，但城內保存的文化遺產若燒掉就沒了。曾參與重建的沖繩縣立博物館館長田名真之說，首里城是沖繩文化、琉球王國的象徵，正殿是沖繩獨特的樣式造型，中國也沒有，復原團隊花了很多時間追溯數百年前的歷史，職人也重新學習相關技術。

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沖繩考古學會顧問當真嗣一告訴琉球新報，他擔心首里城內保存的寶物、美術品等文化遺產，這不是金錢問題，這些是琉球文化的核心，他擔心當初逃過戰火浩劫的文物，是否還安好。

沖繩縣政府表示，首里城內收藏有15世紀琉球王國時代流傳下來的漆器、紡織品等珍貴文物，還有17世紀前葉，由琉球王國御用畫師所繪製的最古老畫作，是縣指定有形文化財產。

NHK報導指出，原訂首里城將在2020東京奧運做為聖火傳遞路線之一，但大火之後恐怕也將面臨變更。31日上午官房長官菅義偉的例行記者會上也向沖繩縣民表達慰問，並表示首里城做為沖繩的認同象徵，政府將會傾力協助復原，沖繩縣警方也將於1日上午起開始搜查現場，找出起火原因。