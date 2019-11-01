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年年消防演練 首里城仍難逃祝融

2019-11-01 00:04聯合報 記者雷光涵、編譯莊蕙嘉／綜合報導

首里城慘遭祝融，消防隊控制火勢後，火場仍不斷冒出濃煙。（法新社）
首里城慘遭祝融，消防隊控制火勢後，火場仍不斷冒出濃煙。（法新社）
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首里城曾多次焚毀又重建，今年四月法國巴黎聖母院大火後，日本政府曾要求檢視日本國寶及重要文化財的管理與防災計畫，沖繩縣那霸市表示，首里城的消防設備皆有定期維護，每年亦至少演習一次。

那霸市府指出，首里城正殿走廊有防止延燒的灑水設備，能從外側噴水，外側也有消防水栓，將再確認火災發生時有無正常啟動。當局對首里城的消防設備每年檢查兩次，消防訓練至少一次。為何會延燒，要再進一步調查。

專家指出，建物可以再重建，但城內保存的文化遺產若燒掉就沒了。沖繩縣立博物館館長田名真之說，首里城是沖繩文化、琉球王國的象徵，正殿是沖繩獨特的樣式造型，中國也沒有，復原團隊花了很多時間追溯數百年前的歷史，職人也重新學習相關技術。

琉球大學名譽教授高良倉吉參與首里城的復原、保存，他受訪時說，「見到首里城被熊熊烈焰包圍的景象，我真的說不出話來」，重建工作是許多人的心血結晶，復原的不只是建物，連城內的道具等都重現了，「無法接受這個事實」。

沖繩考古學會顧問當真嗣一告訴琉球新報，他擔心的是在首里城內保存的寶物、美術品等文化遺產，「這不是金錢的問題，這些是琉球文化的核心。我很擔心當初逃過戰火浩劫的文物是否還安好」。

日本NHK報導，舊首里城遺跡及縣內其他城池遺跡二○○○年登錄為世界遺產，不過在遺跡上重建的建物非日本文化財史蹟，因此不是文化廳要求有消防檢查義務的對象。但文部省文化廳說，被指定為國寶或重要文化財的建物，仍有義務遵守消防法及文化財保護法，備有防火對策。

沖繩首里城世界文化遺產
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