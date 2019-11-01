年年消防演練 首里城仍難逃祝融

首里城慘遭祝融，消防隊控制火勢後，火場仍不斷冒出濃煙。（法新社） 分享 facebook

首里城曾多次焚毀又重建，今年四月法國巴黎聖母院大火後，日本政府曾要求檢視日本國寶及重要文化財的管理與防災計畫，沖繩縣那霸市表示，首里城的消防設備皆有定期維護，每年亦至少演習一次。

那霸市府指出，首里城正殿走廊有防止延燒的灑水設備，能從外側噴水，外側也有消防水栓，將再確認火災發生時有無正常啟動。當局對首里城的消防設備每年檢查兩次，消防訓練至少一次。為何會延燒，要再進一步調查。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

專家指出，建物可以再重建，但城內保存的文化遺產若燒掉就沒了。沖繩縣立博物館館長田名真之說，首里城是沖繩文化、琉球王國的象徵，正殿是沖繩獨特的樣式造型，中國也沒有，復原團隊花了很多時間追溯數百年前的歷史，職人也重新學習相關技術。

琉球大學名譽教授高良倉吉參與首里城的復原、保存，他受訪時說，「見到首里城被熊熊烈焰包圍的景象，我真的說不出話來」，重建工作是許多人的心血結晶，復原的不只是建物，連城內的道具等都重現了，「無法接受這個事實」。

沖繩考古學會顧問當真嗣一告訴琉球新報，他擔心的是在首里城內保存的寶物、美術品等文化遺產，「這不是金錢的問題，這些是琉球文化的核心。我很擔心當初逃過戰火浩劫的文物是否還安好」。

日本NHK報導，舊首里城遺跡及縣內其他城池遺跡二○○○年登錄為世界遺產，不過在遺跡上重建的建物非日本文化財史蹟，因此不是文化廳要求有消防檢查義務的對象。但文部省文化廳說，被指定為國寶或重要文化財的建物，仍有義務遵守消防法及文化財保護法，備有防火對策。