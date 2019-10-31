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台法院判「太陽花」示威者勝訴 提告者：遲來的轉型正義

2019-10-31 18:24德國之聲 德國之聲

(德國之聲中文網) 台北市的地方法院周三針對2014太陽花學運发生的「324行政驅離事件」國賠案作出一審判決，判定台北市政府和市警察局應賠14名提告者總金額約111萬台幣。 義務律師團代表尤伯祥指出，30日的判決顯示法院認定當天國家暴力的確存在，而與香港的現況相比，這個判決結果也格外有意義。

2014年3月23日晚間，部分參與「太陽花學運」的抗議學生與民眾試圖佔領行政院，而台北市警方從隔日凌晨開始進行強制驅離，過程中造成150名抗議民眾與警察受傷。 義務律師團與民間司法改革基金會替23名受傷民眾向台北市政府提出國賠，總共求償1006萬8632台幣。 30日判決結果出爐，法院判定北市府與警局必須賠償民眾約111萬台幣。

當晚受傷的前立委周倪安表示，當晚的是发場景對受害人來說都還歷歷在目。 他回憶起警察當晚以刀利與尖銳的欄桿包圍民眾，而也認為周三的判決是「遲來的轉型正義」。 他期盼這個結果能讓司法改革更有效率，並讓人民看見司法轉型的過程。

義務律師團的代表尤伯祥在接受媒體訪問時則說，人民上街頭表達對政策的意見是行使基本權利，而這也是民主最重要的基石。 他強調，對比現下香港人民上街頭可能「被失蹤」，台北地方法院30日的判決格外有意義，因為它展現了法官有勇氣做勝訴判決。 尤伯祥也期盼與324類似的事件不會再重演。

港警疑命屯門住戶「抱頭跪地面牆壁」

與此同時，香港警方與民眾之間的沖突仍持續发生。 根據香港蘋果日報報導，周一 (10月28日) 晚上在屯門发生香港警方與撐警人士闖入一個住宅小區，並命令居民一字排開，並雙手抱頭跪地面向牆壁的事件。

蘋果日報報導指出，周一晚間九點有大批民眾聚集在屯門大興行動基地外，港警立即采取驅離行動，而40分鐘後，大批防暴警察與速龍小隊成員突然湧入開始進行搜捕。 有十多名附近小區的住戶被警方要求跪地接受搜查，而蘋果日報報導現場至少有10人被捕。

蘋果日報取得的影片顯示，十多名防暴警察在搜查過程中，不斷辱罵跪在地上的居民，而雖然雙方未爆发肢體沖突，但整個過程長達半個多小時之久。 示威者告訴蘋果日報，至少4至5名男女被警方帶走，而一名20多歲的女子據悉被警方以非法集會、蒙面法及藏有可作非法用途工具為由拘捕並帶回警署。

本文章由德國之聲授權提供】

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