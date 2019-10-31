太陽花學運案遭判賠 北市警局：會上訴

2019-10-31 19:56 中央社 台北31日電



太陽花學運政院驅離案，台北地方法院一審判台北市警察局須賠償共新台幣111萬餘元。台北市警察局長陳嘉昌今天表示會上訴；市長柯文哲認為要收到判決書後才決定。

太陽花學運行政院驅離案，台北地方法院昨天一審判北市警局須賠償前立委周倪安等10人共111萬餘元。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台北市議會今天下午召開市政總質詢，柯文哲與各局處首長列席備詢。國民黨籍市議員王鴻薇、民進黨籍市議員張茂楠質詢時問柯文哲、陳嘉昌是否要上訴。

柯文哲說，要收到判決書後再想想，且太陽花學運應基於公平理由，不管是警察告學生或學生告警察，應當成政治案件，並以政治解決。

柯文哲表示，若員警不上訴，變成國賠案，可能會追究個人，這部分是有問題，基於公平理由，若不上訴應該講清楚後續是否有法律追究問題及是否針對員警求償，此案已拖5年，司法不應該這樣拖，政治事件不要以司法解決，他會想辦法。

王鴻薇追問柯文哲是否支持北市警局上訴。柯文哲說，警方的態度就是會上訴，因為要保護基層同仁權利，他會思考是否有政治解決方式。王鴻薇認為柯文哲的說法是政治語言。

柯文哲在答詢張茂楠質詢時表示，要取得平衡也要顧及基層員警士氣，「是警政署指揮的吧，不會是北市警局指揮，往上告就好了」，強調應查清楚當時是誰下令。

陳嘉昌補充說，依集會遊行法規定，若遊行範圍屬某一分局，就是由分局長擔任指揮官，範圍橫跨2個分局以上，指揮官就由警察局長擔任。

會後，陳嘉昌告訴中央社記者，為維護基層同仁權利，北市警局會上訴；至於柯文哲認為收到判決書再決定，陳嘉昌說，柯文哲平時力挺基層員警，市長應該是認為此案需更謹慎處理，才會提收到判決書再決定。