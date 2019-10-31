太陽花學運 北市警判賠14人111萬 基層警不平

2019-10-31 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北報導



太陽花運動攻占行政院後，警方驅離行動讓多數參與抗議者提告，台北地院昨認定台北市警局執法有違比例原則，判賠逾百萬元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

二○一四年太陽花學運行政院驅離濺血事件，台聯前立委周倪安等廿九人認為警方執法過當，提告向台北市政府、台北市政府警察局請求國家賠償；台北地方法院認定部分員警執法逾越比例原則，造成人民受傷，昨天判市警局應賠償周等十四人共一一一萬餘元，可上訴。

這是國內法院首度針對警方處理陳抗案件，沒有拍到警察攻擊民眾影像卻仍判決要負國家賠償責任的案件。判決結果引發基層不平，一名派出所所長說，占領行政院是干擾國家行政，警方驅離於理有據，如果驅離要國賠，未來警方消極不作為的情況將增加；資深員警也質疑，「若現在行政院或忠孝東路被占領，政府難道就不下驅離命令？」

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提告的學運分子及律師團對判決大表肯定，更引香港作對比，認為此時這一判決「格外有意義」。台北市警局表示，絕對支持員警依法執法，必保障同仁執法的權益，待收判決書後，將與律師研究上訴。

法官判決指出，民眾在禁制區內抗議，屬非法集會，警方驅離非法「和平」集會，應避免使用強制力，避免發生寒蟬效應，依法可命令解散、強制驅離，也可攜帶警械到場執行職務，若以柔性勸說命令解散無法達成效果，施用強制力是不得已的決定，包括分開手勾手的民眾、拉離或抬離坐、躺的民眾，「但不應該把民眾當成敵人，基於教訓、洩憤和報復而攻擊民眾身體」。

太陽花運動群眾當年衝入行政院，群眾利用梯子爬上二樓，與維安警方爆發衝突。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

法官認為，警方執勤應符合比例原則，以強制力驅離時難免有摩擦、拉扯或碰撞，但若逾越比例原則，則超出依法行政範疇，國家應負賠償責任。

判決指出，本案降低提告民眾的舉證要求，對於是否有警察執法過當造成民眾受傷，縱使沒有拍到被警察攻擊而受傷的錄影畫面，仍可由證人說法、診斷證明書等證據，顯示有過重傷勢、傷及人體要害等情事。

判決指出，警察執行職務違法使用警械致人受傷、死亡或財產損失，是國賠法中所指「公務員因執行職務行使公權力，故意或過失不法侵害人民權利」，台北市警局應負國家賠償責任，但是台北市政府並非賠償主體機關。

警察大學退休教授葉毓蘭說，此案對警察士氣打擊很大，「消極不執法時代來臨」，受害的是全民；她指出，學運相關判決，法官從未檢視警察依法執勤的正當行為，沒有檢視警察被攻擊的前因後果，不是中立客觀的仲裁者，她為警察感到非常不值。

二○一四年太陽花學運，三月廿三日民眾進入行政院並舉海報要求退回服貿，警方執行驅離任務時爆發流血衝突，之後民告官訴訟不斷。據指出，國賠案原有卅四名民眾提告，但是審理期間五人撤告，廿九人持續打官司，分別求償醫療費、精神慰撫金，總金額八三八萬餘元。