親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

太陽花學運 北市警判賠14人111萬 基層警不平

2019-10-31 00:30聯合報 記者林孟潔／台北報導

太陽花運動攻占行政院後，警方驅離行動讓多數參與抗議者提告，台北地院昨認定台北市警...
太陽花運動攻占行政院後，警方驅離行動讓多數參與抗議者提告，台北地院昨認定台北市警局執法有違比例原則，判賠逾百萬元。 圖／聯合報系資料照片
分享

二○一四年太陽花學運行政院驅離濺血事件，台聯前立委周倪安等廿九人認為警方執法過當，提告向台北市政府、台北市政府警察局請求國家賠償；台北地方法院認定部分員警執法逾越比例原則，造成人民受傷，昨天判市警局應賠償周等十四人共一一一萬餘元，可上訴。

這是國內法院首度針對警方處理陳抗案件，沒有拍到警察攻擊民眾影像卻仍判決要負國家賠償責任的案件。判決結果引發基層不平，一名派出所所長說，占領行政院是干擾國家行政，警方驅離於理有據，如果驅離要國賠，未來警方消極不作為的情況將增加；資深員警也質疑，「若現在行政院或忠孝東路被占領，政府難道就不下驅離命令？」

提告的學運分子及律師團對判決大表肯定，更引香港作對比，認為此時這一判決「格外有意義」。台北市警局表示，絕對支持員警依法執法，必保障同仁執法的權益，待收判決書後，將與律師研究上訴。

法官判決指出，民眾在禁制區內抗議，屬非法集會，警方驅離非法「和平」集會，應避免使用強制力，避免發生寒蟬效應，依法可命令解散、強制驅離，也可攜帶警械到場執行職務，若以柔性勸說命令解散無法達成效果，施用強制力是不得已的決定，包括分開手勾手的民眾、拉離或抬離坐、躺的民眾，「但不應該把民眾當成敵人，基於教訓、洩憤和報復而攻擊民眾身體」。

太陽花運動群眾當年衝入行政院，群眾利用梯子爬上二樓，與維安警方爆發衝突。 圖／聯...
太陽花運動群眾當年衝入行政院，群眾利用梯子爬上二樓，與維安警方爆發衝突。 圖／聯合報系資料照片
分享

法官認為，警方執勤應符合比例原則，以強制力驅離時難免有摩擦、拉扯或碰撞，但若逾越比例原則，則超出依法行政範疇，國家應負賠償責任。

判決指出，本案降低提告民眾的舉證要求，對於是否有警察執法過當造成民眾受傷，縱使沒有拍到被警察攻擊而受傷的錄影畫面，仍可由證人說法、診斷證明書等證據，顯示有過重傷勢、傷及人體要害等情事。

判決指出，警察執行職務違法使用警械致人受傷、死亡或財產損失，是國賠法中所指「公務員因執行職務行使公權力，故意或過失不法侵害人民權利」，台北市警局應負國家賠償責任，但是台北市政府並非賠償主體機關。

警察大學退休教授葉毓蘭說，此案對警察士氣打擊很大，「消極不執法時代來臨」，受害的是全民；她指出，學運相關判決，法官從未檢視警察依法執勤的正當行為，沒有檢視警察被攻擊的前因後果，不是中立客觀的仲裁者，她為警察感到非常不值。

二○一四年太陽花學運，三月廿三日民眾進入行政院並舉海報要求退回服貿，警方執行驅離任務時爆發流血衝突，之後民告官訴訟不斷。據指出，國賠案原有卅四名民眾提告，但是審理期間五人撤告，廿九人持續打官司，分別求償醫療費、精神慰撫金，總金額八三八萬餘元。

警察太陽花學運北市國賠陳抗

相關新聞

看問題／太陽花案 驅離判國賠 警察執法標準錯亂

2019-10-31 00:25

消極不執法時代來臨？北市警局「支持員警依法執法」

2019-10-31 00:08

太陽花案判國賠 基層警激憤：面對陳抗難作為

2019-10-31 00:30

太陽花驅離案獲賠 周倪安：盼政府執法更進步

2019-10-31 00:21

對比反送中「被失蹤」…學運律師：判國賠有意義

2019-10-31 00:14

太陽花驅離判國賠 警政署：保障執法權 支持上訴

2019-10-30 21:36

警察局因太陽花判賠 葉毓蘭：消極不執法時代來臨

2019-10-30 20:32

太陽花學運國賠案 周倪安：遲來的正義

2019-10-30 20:18

太陽花學運獲國家賠償 受害者：相信台灣司法有改變

2019-10-30 19:21

太陽花學運國賠案北市警局判賠 北市府：尊重法院判決

2019-10-30 18:35

太陽花學運獲國賠111萬 律師：法院肯定有國家暴力

2019-10-30 18:06

太陽花學運闖行政院被驅離 北市警局判賠名單金額曝光

2019-10-30 17:47

太陽花學運國賠案 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

2019-10-30 17:10
看更多

熱門文章

影／網路瘋傳嘉義中埔看見鬼 警方調查後說真相…

2019-10-30 10:44

太陽花學運國賠案 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

2019-10-30 17:10

獨／仰德大道車禍驚爆驗車廠收賄 檢調全台大搜索

2019-10-30 14:26

小男孩撞上健美選手 驚慌表情印在大腿上網友笑翻

2019-10-30 10:39

外國人把台灣墳墓當「龍椅」坐 網友驚喊：夭壽喔

2019-10-30 20:29

陳菊市府環保局前局長李穆生洩密 判撤職、停任1年

2019-10-30 09:56

涉貪局長帶小三上五星酒店 連「威而鋼」都要廠商埋單

2019-10-30 21:38

單親媽載幼子跑外送被「3熊貓檢舉」 她無奈訴：孩子還開心比YA

2019-10-30 12:03

台灣惠普前董事長黃河明 跳樓輕生不治

2019-10-30 23:44

台中市警務員涉貪瀆？中市警局：不宜對外發言

2019-10-30 12:27

欠醫藥費滯日婦返台後漸康復 夫：看見隧道盡頭的亮光

2019-10-30 09:11

海陸女兵爆營內寢室偷拍同袍 裸照流上網瘋傳

2019-10-30 17:42

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

2019-10-30 11:05

女兒留學英國等費用340萬 老媽訴請返還被駁回

2019-10-30 07:42

獨／教唆殺人割陽具通緝犯逃亡多年 重病返台投案

2019-10-30 09:08

太陽花學運獲國家賠償 受害者：相信台灣司法有改變

2019-10-30 19:21

「便當286元」她看菜色傻眼 網友揭真相：正常成本價

2019-10-30 12:00

瑞傑招攬投資泰國房產吸金4億 前台東市長、本土劇演員等人交保

2019-10-30 09:20

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 本土劇男星30萬交保

2019-10-29 22:33

桃園前經發局長收保護費 遭10個貪汙罪起訴

2019-10-30 21:39

只能選林蔚山這9人？ 高院判大同股東會決議無效

2019-10-30 13:05

被陳明文告妨害名譽 林國慶：小人物無法對抗國家機器

2019-10-30 11:19

影／驚險一瞬間！小發財車闖紅燈 貨車閃避不及險翻車

2019-10-30 10:20

比對上億張發票 檢警破獲假加水站詐領國庫1600萬

2019-10-30 16:07

5歲女生嘔吐送醫...發現一家四口都一氧化碳中毒

2019-10-30 17:09

外送員送單找不到指定樓層 打電話才知訂餐人在「新加坡」

2019-10-30 15:57

警察局因太陽花判賠 葉毓蘭：消極不執法時代來臨

2019-10-30 20:32

中市兩線兩星警官疑涉貪瀆 檢察官聲請羈押

2019-10-30 12:23

警務員溢領13小時加班費 貪汙罪判刑獲緩刑3年

2019-10-30 15:24

連千毅太陽會大哥謝育全落網 高雄警拘捕3太陽會成員

2019-10-30 22:24

影／遊覽車國道1號掉胎 兩顆全命中紅斑馬

2019-10-30 10:47

砂石車、大貨車注意！ 台64線開始科技執法取締超載

2019-10-30 12:48

不法集團設人頭公司偽開發票 詐領中獎獎金1597萬元

2019-10-30 15:15

BMW愛車洗噴油嘴卻引擎受損 汽車維修公司判賠確定

2019-10-30 10:18

來義鄉長涉賄當選無效確定 屏東選委會：將補選

2019-10-30 13:36

見小姨子餵奶起色心 男衝動伸狼爪判3年2月

2019-10-30 12:23

大同經營權市場派扳回一城 高院判董事會「自始無效」

2019-10-30 12:50

多點一份餐點讓店家直接給外送員 老闆：人間自有真情

2019-10-30 17:54

遭爆和方芳芳姊夫搞曖昧 立委陳玉珍求償300萬失敗

2019-10-30 23:00

太陽花學運獲國賠111萬 律師：法院肯定有國家暴力

2019-10-30 18:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top