太陽花案判國賠 基層警激憤：面對陳抗難作為

台北地院判台北市警察局將國賠百萬元，圖為當年行政院門口對峙情況。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 對於台北地院判台北市警察局將國賠百萬元給太陽花學運人士，台北市警界一片罵聲，更有派出所所長直言未來面對陳情抗議將難以作為，基層員警更是以「無言」、「公道何在？」表達不滿。

台北市一名常在陳抗場合帶隊維安的派出所所長，昨晚得知判決後臉上一沉，直言太陽花學運時，學生及政治人物占領立法院，警方並沒有任何動作，出現驅離行動是民眾已經占領忠孝東路、行政院等地。

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所長說，占領馬路造成台北西區交通癱瘓，在上下班時間造成民眾困擾；占領行政院更是干擾國家行政，警方驅離於理有據，他直言如果警方驅離要國賠，未來面對同樣情況，警方消極不作為的情況將增加。

資深員警直指，民進黨政府面對陳抗，在行政院、立法院架起多層鐵拒馬，怕人衝進去占領，若現在行政院或忠孝東路被占領，政府難道就不下驅離命令？

基層警察更是激憤，一名陳姓小隊長說警方也不願驅離行動造成民眾受傷，但當時有陳抗人士激烈反抗，甚至攻擊警察，警察基於法令自衛制伏，卻變成警察有錯，他反問當時也有很多警察受傷，他的同事也被攻擊到流血送醫，是否也應該提告？該向誰求償？

基層警員表示，法院認為警方在非法集會中強制驅離時應考量比例原則，但比例原則是很抽象的概念，是否有違比例原則往往取決於法官心證，以此咎責警方，讓警察在處理較極端陳抗活動時「每次都像是在冒險，沒事就沒事，出事就跑法庭」，依法行政卻不受法律保障，大大傷害警方執法士氣。