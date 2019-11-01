IS選定接班人 警告美國「支持者將為巴格達迪復仇」

2019-11-01 15:09 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合31日電



恐怖組織「伊斯蘭國」 (IS)31日證實其首腦巴格達迪已死，並宣布由哈米希(Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）繼任領導人。

IS也證實巴格達迪26日在美軍突擊行動中喪命後，發言人阿爾穆哈吉（Abu Hassan al-Muhajir）在次日另一項攻擊行動喪命。

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IS新發言人庫拉許 (Abu Hamza al-Quraishi)發表錄音聲明說，巴格達迪證實身亡後，IS立法和顧問團體立即召開會議，決定替代人選。

專家對哈米希所知不多，只知道他是IS首要法官和伊斯蘭法委員會主持人。

庫拉許也對美國發出嚴厲警告，把曾譏嘲巴格達迪死前慫樣的川普總統稱為「瘋狂的老人」，宣稱IS的支持者將為巴格達迪復仇。

他警告說，美國別得意，IS新選出的領導人會讓你們忘掉你們所曾見過的恐怖。

他也再度要求釋放被拘禁在敘利亞和伊拉克的數以千計IS戰士。

IS雖已分崩瓦解，可是成員化整為零轉移到地下，改以游擊戰繼續肆虐各地。

川普下令美軍撤出敘利亞北部後，土耳其出兵攻打當地協助美軍擊敗IS的庫德族，使當地情勢大亂，而觀察家警告IS可能趁機死灰復燃。

分析家說，IS採用水平結構，鏟除其首腦的象徵意義可能大於實質作用，對IS的名聲和作亂能力毫無影響。

同時，川普繼宣稱巴格達迪死前哭哭啼啼逃命，「死得像條狗一樣」後，31日又貼出合成影像，顯示他頒發勳章給追趕巴格達迪進入絕命隧道的美軍軍犬。

這隻比利時狼犬的名字原來嚴格保密，以免被用於追查出發動突襲的美國特種部隊，川普卻透露牠名為「柯南」 (Conan)，表示這個「美國英雄」下周將離開中東造訪白宮。