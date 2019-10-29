IS新領袖卡達許 凶殘劊子手、人稱毀滅者
2019-10-29 13:46世界日報 記者張聲肇／綜合報導
「伊斯蘭國」(IS)新領袖卡達許（Abdullah Qardash)曾和剛死的巴格達迪同一監獄，在獄中居然有本事說服其他囚犯，加入後來他們創立的IS。外號教授、毀滅者，曾是胡森麾下軍官的卡達許，究竟何許人也？
卡達許先前是IS組織裡面的最高立法者、決策者，今年8月，巴格達迪任命他主持IS日常事務，形同接班人。
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在組織裡面，他是凶殘又受歡迎的高階領導人，執行巴格達迪的命令起來，毫不含糊，也毫不留情。
IS如今只剩下分散各處的小幫派，如何聯繫、團結起來，重振聲威，是卡達許的最大挑戰。
卡達許出生於伊拉克遜尼派回教徒眾多的塔拉法(Tal Afar)，胡森(Saddam Hussein)當政時從軍，2003年美軍入侵伊拉克，推翻胡森政府後，他因和凱達組織有關係而入獄。
在布卡營監獄裡面，他和巴格達迪成為莫逆之交，共同「研擬」出極端教義，為後來建立IS奠定意識型態的基礎。
出獄後，他一度擔任凱達組織的宗教「政戰官」和宗教法庭法官。
IS從凱達組織分裂出去後，他棄凱達而就IS。他起先就擔任巴格達迪的劊子手，負責「處決」所有敢對抗或質疑巴格達迪的反對者，因此博得「摧毀者」的惡名。
接下來，他成為IS主要決策者及立法者，嚴格執行該國極端伊斯蘭法律以及法庭宣判的徒刑。
2014年IS戰士佔領摩蘇爾(Mosul)後，他親自把巴格達迪迎入這個全球最著名的恐怖組織「首都。」
目前的IS有三大派系，分別由突尼西亞人、沙烏地人和伊拉克人構成，三派領導人可能爭取「最高領導」地位，取代巴格達迪。
伊拉克極端教義問題專家阿爾哈希米(Hisham al-Hashimi)說，巴格達迪死亡，IS沉寂一段時間，恐怖攻擊也會暫停。
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