拿到巴格達迪的內褲、血液 庫德族線民突襲立大功

庫德族線民曾偷出巴格達迪用過的一條內褲和血樣本成為確認DNA的重要依據。 法新社 分享 facebook

恐怖組織伊斯蘭國(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)26日遭圍捕而引爆自殺炸彈背心粉身碎骨而亡，美國特種部隊迅速透過生物辨識測試與DNA技術確認屍體的身分，關鍵在於庫德族民兵提供、巴格達迪一條用過的內褲和血液樣本，以及巴格達迪貼身幕僚提供的情報。

敘利亞民主軍(SDF)指揮官阿比迪( Mazloum Abdi)受訪時表示，SDF一名情報人員得以深入巴格達迪核心圈子，將巴格達迪藏身處的房間格局告訴美軍，包括警衛數量、地面計畫和隧道。

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阿比迪說，此人三個月前偷出一條巴格達迪穿過的內褲，並在一個月前取得巴格達迪的血液樣本交給美軍，讓美軍得以迅速透過DNA檢測遺骸身分；此人已在美軍突襲後，隨美軍撤離。

另據伊拉克官員說法報導，巴格達迪身邊五大幕僚之一的艾瑟威(Ismael al-Ethawi)透露，巴格達迪為躲避偵查，會在裝滿蔬菜的小巴士上和其他首腦討論策略；艾瑟威提供了相當有價值的資訊，協助伊國情報機構拼湊巴格達迪的行蹤及藏身處。

川普總統27日宣布，巴格達迪在特種部隊成功突襲中喪命，卻未進一步說明如何確認目標身分；據悉，特種部隊使用的是近年大幅進步的生物辨識與DNA科技，當然還包括其他多種因素，包括情報人員指認以及在可辨識情況下判斷臉部特徵。

川普表示，美國特種部隊待在突襲地點的時間約為兩小時；目前已知時間軸暗示，巴格達迪初步身分判斷幾乎是即刻取得，但精準確認仍需數小時。

反恐專家說，自殺炸彈通常可完整保留恐怖分子的頭部，這代表在場美軍可以清楚看到巴格達迪的面容，這可以從過去照片和IS影片清楚判別。

就技術層面來看，若有人死得如此慘烈，仍有可能獲得該人的指紋辨識，或在眼部完整保留的情況下掃描眼睛，也可採集屍塊或血液比對DNA樣本。