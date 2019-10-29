巴格達迪雖死 恐襲受害者：反恐戰爭還沒結束

2019-10-29 13:25 世界日報 編譯樊蕙／綜合28日電



IS首腦巴格達迪身亡後，伊斯蘭國雖受打擊，但反恐戰還有漫長路要走。圖為IS根據地摩斯爾的監獄，曾關押大批IS戰士。美聯社 分享 facebook

2015年11月，伊斯蘭極端分子在巴黎發動血腥的恐怖攻擊，讓沙林(Georges Salines)的28歲女兒蘿拉(Lola)喪命；如今恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)身亡的消息，讓沙林感覺「得到補償」。

但沙林也跟其他在IS恐攻中罹難或倖存者的家屬一樣，認為巴格達迪的死，不表示反恐任務圓滿結束。

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沙林向美聯社透露：「如果巴格達迪能被活捉來受審更好。」

巴格達迪負責指揮並激發追隨者在世界各地發動恐攻。在伊拉克與敘利亞，他更指導同夥進行更兇殘的行動：屠殺反對者、網路播放砍頭與石刑影片震驚全球、還有綁架與奴役婦女。

巴格達迪之死，將重創IS；該組織今年3月被美軍與庫德族部隊驅逐出其宣稱成立的「哈里發國」(caliphate)最後一片領土，該勢力範圍顛峰期曾遍及伊拉克與敘利亞大面積地區。

巴黎那場恐攻造成共130人罹難；2016年3月布魯塞爾發生3起自殺炸彈攻擊，造成32人身亡，IS又宣稱犯案。

范斯汀克斯特(Philippe Vansteenkiste)的姊妹就布魯塞爾的機場爆炸案中喪命；他也認為反恐戰爭還沒結束。

范斯汀克斯特說：「IS精神領袖死了，但該組織許多休止活動的分支依然存在，在敘利亞或比利時都有。」

2014年至2015年間，IS在敘利亞綁架逾20名來自西方的人質；總共7人慘遭砍頭，受害者為來自美國、英國、與日本的記者與救援人員，包括以色列裔美國籍記者索特洛夫(Steven Sotloff)。索特洛夫的父母感謝川普總統與美軍發動突襲導致巴格達迪喪命。

伊拉克首都巴格達(Baghdad)政府機構雇員蘇丹(Mehdi Sultan)說，希望巴格達迪與IS也永久消滅，但他對此也不樂觀；「一個巴格達迪死了，其他領袖就上位。自古以來都是這樣。」