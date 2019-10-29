「柯南，很棒！」 川普解密獵殺巴格達迪英勇軍犬
2019-10-29 13:21
世界日報 編譯陳韻涵
／綜合28日電
特戰指揮官郝爾(Scott Howell)中將協助策畫和領導獵殺恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)的行動，郝爾家鄉肯塔基州的共和黨國會眾議員科莫(James Comer)讚揚他的功績；川普總統表示，先前三次任務因為巴格達迪改變目的地而取消。
郝爾被視為協助獵殺巴格達迪的主要任務領袖之一，巴格達迪26日遭美軍突襲圍困後，帶著三個孩子引爆炸彈背心自殺。
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肯塔基州共和黨眾議員科莫說：「我們向肯塔基州卡迪茲市(Cadiz)出生的郝爾領導的軍人和特種部隊致敬，他們出色的擊敗IS首腦巴格達迪，美國人感激他們的英勇。」
尚不清楚，獵殺巴格達迪任務執行時，郝爾是否在敘利亞境內。
郝爾統領陸戰隊直升機正駕駛，飛行時數超過2600小時；他的職業生涯中，駕駛直升機執行多次搜救任務和特殊行動，曾派駐伊拉克和阿富汗。
他是北卡羅來納州布拉格堡(Fort Bragg)軍事基地「聯合特種作戰司令部」(Joint Special Operations Command)的指揮官，布拉格堡是三角洲部隊(Delta Force)的大本營。
川普表示，獵殺巴格達迪的任務曾三度取消，因為巴格達迪改變心意前往不同目的地。
美軍獵殺巴格達迪時，川普在白宮戰情室觀看直播影像，見證巴格達迪自行引爆炸彈歸西的瞬間。
另外，川普28日推文公布一張軍犬的照片，稱讚這隻「很棒的狗」緝拿巴格達迪的功不可沒。
川普寫道，「我們已經解密這條很棒狗兒的照片，名字為解除機密權限；牠在獵殺IS首領巴格達迪的任務上做得很棒！」
匿名國防部官員透露，這條軍犬的名字據信叫作柯南(Conan)；官方基於軍事機密，並未公布這條軍犬的名字。這條軍犬在行動中受傷，但已歸隊，在秘密地點服役。
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