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巴格達迪8月就交班 神秘「教授」接手IS

2019-10-29 00:13聯合報 記者張聲肇／綜合報導

美國總統川普於27日證實，IS首腦巴格達迪已經死亡。 （美聯社）
美國總統川普於27日證實，IS首腦巴格達迪已經死亡。 （美聯社）
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伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪引爆自殺炸彈背心身亡，新聞周刊報導，他在八月就任命卡達許（Abdullah Qardash）主管「伊斯蘭事務」，形同交班給這位曾在伊拉克已故總統海珊麾下擔任軍官的新領袖。

多家英國媒體報導，卡達許長期以來負責IS立法和政策制定等工作，因此外號「教授」，年齡不詳。

新聞周刊引述不願具名的情報人士說，廿六日在美軍突襲行動中死亡的巴格達迪，對IS已無關緊要，「巴格達迪是IS象徵性元首，不管日常事務，不作計畫，只負責批准或駁回下屬擬定的政策」。

英媒報導，巴格達迪雖然只有四十八歲，但罹患糖尿病和高血壓，今年八月他遭空襲受傷，因此指定卡達許為接班人。

伊斯蘭國新任首腦卡達許。圖／摘自維基百科
伊斯蘭國新任首腦卡達許。圖／摘自維基百科
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巴格達迪和卡達許二○○三年在伊拉克被美軍逮捕，一起關在巴斯拉監獄，開始熟識，巴格達迪在獄中變得愈來愈激進，開始籌畫實施他建立哈里發國的構想，並在獄中吸收同志。泰晤士報說，卡達許當時就開始和巴格達迪合作。

IS已喪失在敘利亞和伊拉克的大片地盤，只在這兩國的少數零星據點活動。情報顯示，在突尼西亞、沙烏地阿拉伯和伊拉克共有三股殘存的IS主要勢力，各有領導人，他們會不會服從卡達許是個疑問。

巴格達迪因美軍追擊在地道引爆自殺炸彈喪生，根據美國總統川普的說法，他的遺體炸得支離破碎，身處的地道也因爆炸坍塌。美軍花了一番工夫挖掘，才取得他的部分屍塊進行DNA檢驗，確認身分。

二○一一年美軍在巴基斯坦擊斃凱達恐怖組織首腦賓拉丹後，將他的遺體海葬，目的是避免他埋屍之處成為激進分子聖地。這次巴格達迪自爆身亡，遺體殘缺，美軍結束突襲行動撤離後，出動戰機對他藏身的房舍發射六枚火箭，將房舍夷為平地，等於將他就地土葬。

美軍伊斯蘭國敘利亞川普
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