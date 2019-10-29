美軍獵殺秀 更顯撤軍敘利亞瞎搞

2019-10-29 00:11 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／綜合報導



美國總統川普宣布伊斯蘭國首腦巴格達迪伏法後，到華府的國民球場觀賞職棒大聯盟世界大賽第五戰。（路透） 分享 facebook

紐約時報報導，美國總統川普表示美軍成功獵殺伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪，是國安大勝。然而，美國情報、軍事和反恐官員廿七日表示，川普本月稍早下令美軍撤離敘利亞北部時，已經知道中央情報局（CIA）和特種部隊正在當地鎖定巴格達迪的藏身之處準備行動。川普堅持自敘利亞撤軍，讓追捕巴格達迪的行動變得更加複雜和危險。

這幾個月，情報官員一直就這件被列為優先要務的全球頭號恐怖分子追捕任務，向川普回報進度。但川普三周前突然下令撤軍，擾亂正在進行的精心規畫，迫使美國國防部官員加速進行高風險的夜襲計畫，以免美軍撤離後，他們無法再控制當地的部隊、間諜和偵察機。

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目前不清楚，川普六日與土耳其總統厄多安通電話突然做成撤軍決定時，他是否覺得巴格達迪藏身之處的情報相當重要。情報官員說，這讓地面突擊隊員承受更大壓力，必須盡快發動這場複雜的突襲行動。

因此，川普很有可能在他的撤軍政策遭到抨擊後，才積極獵捕巴格達迪，為他的中東政策解套。

巴格達迪藏身之處在敘利亞西北部接近土耳其邊境，當地是凱達恐怖組織相關勢力的控制範圍，空域則由俄羅斯和敘利亞政府軍掌握。美國撤離敘北後必須由伊拉克出兵，路途更遠風險更高，因此兩度在攻擊發起前臨時取消。

美國國防部長艾思博廿七日表示，川普直到廿五日才下定決心同意在隔天執行任務。

此外，美方官員表示，即便在川普下令撤軍拋棄在敘北並肩對抗IS的友軍庫德族，使其遭受土耳其攻打，庫德人仍持續向中情局提供巴格達迪行蹤的情資。一名官員表示，敘利亞與伊拉克庫德族提供的突襲情資，遠超過其他陣營。

紐時指出，巴格達迪遭擊斃，凸顯出美國三大傳統強項的價值：堅定的聯盟關係、信任情報機構以及能投射全球的軍力，偏偏川普三不五時就破壞前兩項。川普長久以來帶著懷疑眼光看待情報圈，老覺得情報圈的人「有陰謀」。他也對聯盟關係持懷疑態度，像他這回拋棄庫德人。

美國智庫「外交關係協會」主席哈斯說：「最諷刺的是，若無那些被撤走的美軍地面部隊和遭美國背叛的敘利亞庫德人協助，以及常被貶抑的美國情報圈大力支持，就不可能成功獵殺巴格達迪。」