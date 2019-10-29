親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
突擊IS首腦身亡
英貨櫃車39屍案
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美軍獵殺秀 更顯撤軍敘利亞瞎搞

2019-10-29 00:11聯合報 編譯季晶晶／綜合報導

美國總統川普宣布伊斯蘭國首腦巴格達迪伏法後，到華府的國民球場觀賞職棒大聯盟世界大...
美國總統川普宣布伊斯蘭國首腦巴格達迪伏法後，到華府的國民球場觀賞職棒大聯盟世界大賽第五戰。（路透）
分享

紐約時報報導，美國總統川普表示美軍成功獵殺伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪，是國安大勝。然而，美國情報、軍事和反恐官員廿七日表示，川普本月稍早下令美軍撤離敘利亞北部時，已經知道中央情報局（CIA）和特種部隊正在當地鎖定巴格達迪的藏身之處準備行動。川普堅持自敘利亞撤軍，讓追捕巴格達迪的行動變得更加複雜和危險。

這幾個月，情報官員一直就這件被列為優先要務的全球頭號恐怖分子追捕任務，向川普回報進度。但川普三周前突然下令撤軍，擾亂正在進行的精心規畫，迫使美國國防部官員加速進行高風險的夜襲計畫，以免美軍撤離後，他們無法再控制當地的部隊、間諜和偵察機。

目前不清楚，川普六日與土耳其總統厄多安通電話突然做成撤軍決定時，他是否覺得巴格達迪藏身之處的情報相當重要。情報官員說，這讓地面突擊隊員承受更大壓力，必須盡快發動這場複雜的突襲行動。

因此，川普很有可能在他的撤軍政策遭到抨擊後，才積極獵捕巴格達迪，為他的中東政策解套。

巴格達迪藏身之處在敘利亞西北部接近土耳其邊境，當地是凱達恐怖組織相關勢力的控制範圍，空域則由俄羅斯和敘利亞政府軍掌握。美國撤離敘北後必須由伊拉克出兵，路途更遠風險更高，因此兩度在攻擊發起前臨時取消。

美國國防部長艾思博廿七日表示，川普直到廿五日才下定決心同意在隔天執行任務。

此外，美方官員表示，即便在川普下令撤軍拋棄在敘北並肩對抗IS的友軍庫德族，使其遭受土耳其攻打，庫德人仍持續向中情局提供巴格達迪行蹤的情資。一名官員表示，敘利亞與伊拉克庫德族提供的突襲情資，遠超過其他陣營。

紐時指出，巴格達迪遭擊斃，凸顯出美國三大傳統強項的價值：堅定的聯盟關係、信任情報機構以及能投射全球的軍力，偏偏川普三不五時就破壞前兩項。川普長久以來帶著懷疑眼光看待情報圈，老覺得情報圈的人「有陰謀」。他也對聯盟關係持懷疑態度，像他這回拋棄庫德人。

美國智庫「外交關係協會」主席哈斯說：「最諷刺的是，若無那些被撤走的美軍地面部隊和遭美國背叛的敘利亞庫德人協助，以及常被貶抑的美國情報圈大力支持，就不可能成功獵殺巴格達迪。」

川普巴格達敘利亞恐怖分子土耳其
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

巴格達迪8月就交班 神秘「教授」接手IS

2019-10-29 00:13

俄改口：巴格達迪死訊若屬實 川普貢獻重大

2019-10-28 22:24

巴格達迪喪命 東南亞續抗伊斯蘭國影響力

2019-10-28 21:02

川普證實其死訊 伊斯蘭國領導人巴格達迪是誰？

2019-10-28 19:25

共和黨讚揚巴格達迪喪命 國安顧問：偉大的一天！

2019-10-28 16:50

她被IS強暴斬首 美軍以她為名突襲穆勒家屬感謝川普

2019-10-28 15:05

暗夜駁火美軍夜襲 9戰機突擊2小時剿滅IS首腦

2019-10-28 15:03

美軍追殺巴格達迪 伊拉克、土耳其、庫德族三方助攻

2019-10-28 14:59

巴格達迪只是象徵性元首 IS已有新首腦

2019-10-28 14:57

巴格達迪妻和信使先落網 洩露其藏身處 美監控剿滅

2019-10-28 14:56

甩彈劾救選情 川普從外交突圍

2019-10-28 14:41

獵殺行動比俄國還晚知情 眾院議長不滿

2019-10-28 14:41

謝俄國協助獵殺巴格達迪 川普被質疑為了宣傳

2019-10-28 14:41

突襲巴格達迪和狙殺賓拉登任務有什麼不同？

2019-10-28 14:40

IS首腦身亡 傳早已交棒新主

2019-10-28 14:32

首腦死亡復仇心切？IS餘黨不排除捲土重來

2019-10-28 14:18

殲滅恐攻首腦白宮戰情室照 看出川、歐領導風格

2019-10-28 14:12

影／巴格達迪自爆！川普證實：ISIS首腦死得像條狗

2019-10-28 13:34

同為擊斃恐攻首腦 歐巴馬嚴肅反思川普卻作大秀

2019-10-28 13:18

IS首腦遭美擊殺 傳助手爆料行蹤成致命關鍵

2019-10-28 13:13

川普撤軍讓追捕巴格達迪更複雜危險 他卻急於收割成果

2019-10-28 12:44

行動代號凱拉穆勒：美軍如何殺死IS首腦？

2019-10-28 12:35

巴格達迪雖死 但IS激進運動不隨之滅亡

2019-10-28 09:48

川普：巴格達迪死前邊跑邊哭 美防長：我不知那些細節

2019-10-28 08:33

IS首腦自爆死：美軍殺死了巴格達迪，留下了什麼疑點？

2019-10-28 08:10

IS首腦巴格達迪身亡 川普：死得像膽小鬼

2019-10-28 00:20

庫德族再回挺川普？美軍突襲IS 三方搶功

2019-10-28 00:01

「就像看電影」白宮發布川普在戰情室觀看IS任務照片 殺氣騰騰

2019-10-27 23:07

川普改口…看牢油田 美軍將進駐敘東

2019-10-28 00:23

川普撤軍挨批 如今有了擋箭牌

2019-10-28 00:17

9戰機轟2小時 滅IS老巢 村民驚恐一夜

2019-10-28 00:12

巴格達迪身亡 川普撿到槍

2019-10-27 23:19

巴格達迪藏匿在敵人地盤 專家吃驚

2019-10-27 23:13

伊斯蘭國首腦斃命 美軍繼狙殺賓拉登後再建功

2019-10-27 22:51
看更多

熱門文章

噁！2機師在駕駛艙直播廁所畫面 空姐受創求償150萬元

2019-10-28 12:21

龍象共舞？習近平和尼泊爾簽廿項協議 印度急也來不及了

2019-10-28 10:00

讀這個碩士真的可以加薪？金融時報管理學碩士排行出爐

2019-10-28 08:38

一支針用50次！缺德醫生垃圾桶撿針筒重用 900兒童染愛滋

2019-10-28 18:25

華納兄弟有眼不識「小丑」 近半收入拱手讓人

2019-10-28 19:22

英貨櫃39屍案 央視稱CNN欠中國人一個道歉

2019-10-28 11:14

23歲女每天傳訊給亡父 4年後她竟收到回覆

2019-10-28 16:09

川普：巴格達迪死前邊跑邊哭 美防長：我不知那些細節

2019-10-28 08:33

庫存美國晶片將耗盡 華為5G考驗才剛開始

2019-10-28 09:14

法老婦家廚房發現13世紀古畫 8億元拍賣售出

2019-10-28 13:28

非洲豬瘟疫情擴大 日本機場接連查出病毒

2019-10-28 14:45

世界最大樹屋遭祝融！設計師兼牧師苦蓋12年稱「解脫」

2019-10-28 15:10

川普證實其死訊 伊斯蘭國領導人巴格達迪是誰？

2019-10-28 19:25

突襲巴格達迪和狙殺賓拉登任務有什麼不同？

2019-10-28 14:40

川普看棒球賽 觀眾席噓聲四起並喊「把他關起來！」

2019-10-28 12:21

她被IS強暴斬首 美軍以她為名突襲穆勒家屬感謝川普

2019-10-28 15:05

史無前例！三星6,000萬支手機擬由ODM陸廠製造

2019-10-28 17:51

庫存美國晶片將耗盡 華為考驗才剛開始

2019-10-28 15:00

歐盟同意 英國脫歐延到明年1月31日

2019-10-28 17:38

柬埔寨小孩拖她看小屋 裡面竟全是人骨

2019-10-28 12:06

IS首腦遭美擊殺 傳助手爆料行蹤成致命關鍵

2019-10-28 13:12

巴格達迪雖死 但IS激進運動不隨之滅亡

2019-10-28 09:48

韓國電子時報：三星電子恢復對記憶晶片投資

2019-10-28 08:13

川普撤軍讓追捕巴格達迪更複雜危險 他卻急於收割成果

2019-10-28 12:44

人口販運悲歌 越南偷渡方式論價分等級

2019-10-28 12:51

印尼突宣布鎳礦出口禁令立即生效 鎳價盤中大漲1.2%

2019-10-28 19:18

連署籲外交承認中華民國台灣 澳洲政府須回應

2019-10-28 14:07

影／巴格達迪自爆！川普證實：ISIS首腦死得像條狗

2019-10-28 13:34

暗夜駁火美軍夜襲 9戰機突擊2小時剿滅IS首腦

2019-10-28 15:03

身陷裸照、三角戀醜聞 美國民主黨新科議員希爾辭職

2019-10-28 12:44

24歲美籍華人謝承潤一夕暴富 身家38.8億美元

2019-10-29 01:14

川普：美中貿易協議進度提前 美股再創新高

2019-10-28 21:43

巴格達迪喪命 艾爾段：國際反恐進入轉捩點

2019-10-28 06:40

伊斯蘭國首腦喪命 川普外交勝利卻難轉彈劾壓力

2019-10-28 07:49

同為擊斃恐攻首腦 歐巴馬嚴肅反思川普卻作大秀

2019-10-28 13:18

巴格達迪只是象徵性元首 IS已有新首腦

2019-10-28 14:57

英貨櫃車39屍命案 涉事司機透過視訊出庭

2019-10-28 21:46

影／加州野火蔓延！18萬人逃難 州長宣布緊急狀態

2019-10-28 13:21

川普：美中局部貿易協議的協商進度超前

2019-10-28 21:11

伊斯蘭國首腦身亡後 發言人穆哈加傳遭擊斃

2019-10-28 04:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top