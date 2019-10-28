川普證實其死訊 伊斯蘭國領導人巴格達迪是誰？

2019-10-28 19:25 德國之聲 德國之聲



美國總統川普周日（10月27日）證實了媒體有關「伊斯蘭國（IS）」首領阿布·貝克爾·巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已被美軍在敘利亞西北部擊斃的報導。

巴格達迪原名伊布拉辛·阿瓦德·伊布拉辛·阿裡·默罕默德·埃爾·巴迪裡（Ibrahim Awad Ibrahim Ali Mohammed al-Badri ）。他的死亡意味著「伊斯蘭國」的重大損失，正是在他的領導下，2014年臭名昭著的恐怖組織IS在飽受戰爭蹂躪的敘利亞和伊拉克橫空出世。

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不過，「伊斯蘭國」背後的這名領導人究竟是怎樣的一個人？

青少年時代的巴格達迪是一名虔誠的穆斯林，沉默寡言。2003年美國發動的伊拉克戰爭，為巴格達迪的崛起提供了前提。

為抗擊美國的入侵，2003年巴格達迪發起了一個軍事組織，並伙同其它類似組織，共同抵抗美軍。2004年，巴格達迪被美軍抓獲，關押在後來引起廣泛爭議的阿布格萊布監獄（Abu Ghraib）和布卡營（Camp Bucca）。據報道，巴格達迪關押在阿布格萊布監獄的時間更長些，而阿布格萊布監獄後來成了美軍虐待伊拉克戰俘的巨大污點。同年，巴格達迪被釋放。

2006年前，巴格達迪在別人領導的叛軍裡參加戰鬥，後來，多個伊斯蘭軍事組織組成的聯盟解散並重組，他們自稱這個在伊拉克誕生的新組織為「伊斯蘭國」，那時，他們被看作是活動在伊拉克的「基地組織」。

不清楚的是，巴格達迪是怎樣成了IS的上層領導人的。2006年，「伊斯蘭國」的領導人阿布·奧馬爾·埃爾·巴格達迪（Abu Omar al-Baghdadi）被擊斃（他同阿布·貝克爾·巴格達迪沒有任何關系），2010年，阿布·貝克爾·巴格達迪宣布擔任伊拉克「伊斯蘭國」的領導人。

在這一位置上，他對所有伊拉克以及周邊地區發生的襲擊事件負有責任，其中包括對伊拉克安全設施以及什葉派穆斯林的自殺性襲擊。

2011年5月賓·拉登死後，巴格達迪發誓復仇。

2011年10月，美國國務院宣布，巴格達迪是一名「全球性特殊恐怖分子」。

此後，美國一邊加緊對其的制裁，一邊拿出數百萬美元懸賞巴格達迪的人頭。

同「基地組織」分道揚鑣

2013年，「伊斯蘭國」在巴格達迪的領導人進入敘利亞領土，並聲稱，「基地」組織在敘利亞的分支努斯拉戰線已被合併，在這個基礎上，他宣布位於伊拉克和敘利亞的「伊斯蘭國」成立。

然而，「合併」努斯拉戰線只是一廂情願，該陣線領導人埃爾·扎瓦希裡（Ayman al-Zawahiri）堅持認為，巴格達迪應該在伊拉克奮鬥，而不要在敘利亞搞活動。不過，巴格達迪完全不理會努斯拉方面的態度，而這一分歧最終導致「伊斯蘭國」同「基地」組織分道揚鑣。

2011年1月，「伊斯蘭國」佔領拉卡（Raqqa）後，竟然將努斯拉陣線趕出城外。「基地」組織當年2月宣稱，「伊斯蘭國」不再是基地的一個分支。

2014年6月，靠發動所謂的「閃電戰」，「伊斯蘭國」佔領了伊拉克和敘利亞的大片土地，攻陷摩蘇爾市標志了「伊斯蘭國」軍事進攻的鼎盛時期。

6月29日，巴格達迪在摩蘇爾大清真寺發表演說，宣布成立全球性的「哈里發國」。

不過，宗教領袖、伊斯蘭主要流派的學者以及穆斯林社會並不認同巴格達迪創立的「哈里發國」以及巴格達迪為其領袖。

那以後，巴格達迪從「哈里發國」推動IS的發展以及其軍事組織的擴大，讓恐怖主義現象蔓延到世界的其它地方。

現在，「伊斯蘭國」失掉了直至2014年攻陷的大片土地，而巴格達迪的死亡更是對這一恐怖組織的致命打擊。

美國總統川普於27日證實，IS首腦巴格達迪已經死亡。 美聯社 分享 facebook

【 本文章由德國之聲授權提供】