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共和黨讚揚巴格達迪喪命 國安顧問：偉大的一天！

2019-10-28 16:50世界日報 編譯林梅婕／綜合27日電

國安顧問歐布萊恩(Robert O`Brien)26日宣布，伊斯蘭國(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)已死，並宣稱今日是美國和全世界「偉大一天」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)「會見新聞界」(Meet the Press)節目中，歐布萊恩雖然沒有透露行動細節，但是他說：「我們百分之百的相信，巴格達迪已死」。

節目中問及歐布萊恩，川普的致謝名單中將俄羅斯排在第一位而將庫德族放在最後，有沒有透露什麼訊息，歐布萊恩表示：「俄羅斯並不是美國的盟友，但我們有共同的利益；我們也非常感激庫德族，他們在行動中扮演非常重要的角色。」

先前川普在敘利亞邊境撤軍的決定遭到共和黨內部強烈不滿，然而這次巴格達迪遭美軍突擊身亡後，黨內幾乎對川普一致大力讚揚。

共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)表示，對於川普撤軍的行動一切解釋的通了；參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也說：「我們感謝所有情報單位專業的表現，以及行動中所有人的勇氣，還有川普的領導和他的團隊。」

雖然此次行動大勝，共和黨許多成員仍認為反恐的戰役並未結束，麥康諾表示IS和凱達組織(Al Qaeda)非常強韌，美國必須重回敘利亞邊境繼續他們的任務。

共和黨參議員里契(Jim Risch)表示：「我們必須持續對抗IS，直到他們無力反抗」；民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)也說：「巴格達迪之死不代表IS滅亡，國會必須聽取關於這次行動及俄羅斯參與部分的簡報。」

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也警告：「有上百名IS囚犯已脫逃成功，我們必須擬定計畫，確保這些囚犯和IS被完全殲滅。」

國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。 法新社
國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。 法新社
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