巴格達迪只是象徵性元首 IS已有新首腦

2019-10-28 14:57 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



伊斯蘭國首腦巴格達迪於美軍突襲行動中身亡。 美聯社 分享 facebook

美國懸賞2500萬美元的「伊斯蘭國」(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)引爆自殺炸彈而死，新聞周刊說他在8月就任命卡達許(Abdullah Qardash)主管「伊斯蘭事務」，形同交班給這位曾在胡森(Saddam Hussein)麾下擔任軍官的新領袖。

新聞周刊引述不願具名的情報人士說，巴格達迪10月26日死亡時，卡達許承接過來的IS已經無關緊要。「巴格達迪是象徵性元首，不管日常事務，不作計畫，只點頭說可或否。」

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巴格達迪最後階段為什麼藏身於競爭對手約拉尼(Abu Mohaammed al-Jorlani)領導的聖戰團體地盤，迄今乏人知曉。約拉尼創見了凱達組織的敘利亞支部「努斯拉陣線」(Nusra Front)，這兩大「叛亂」團體曾經聲勢不小，但近年來敗仗連連，在敘利亞和伊拉克不再那麼神氣。

兩人都是趁2003年美國入侵伊拉克，推翻胡森政府後的亂局，建立自己的軍隊，巴格達迪的勢力擴散到敘利亞後，約拉尼拒絕合併，因為2011年美國、土耳其和中東強權聯合支持反阿塞德的叛軍，在敘利亞發動內戰，努斯拉陣線得以夾縫中生存壯大。

2015年，俄國也加入敘利亞戰事，美國則逐步放棄伊斯蘭反對派叛軍，轉而和庫德族領軍的「敘利亞民主軍」結盟，敘利亞政府軍和敘利亞民主部隊分頭進攻IS，巴格達迪卻有辦法不斷逃過中東和國際部隊的圍勦。

川普正式公開巴格達迪死訊之前，美國也好，西方或中東國家都無法確定他近年的行蹤，多數情報說他躲在敘利亞東北和伊拉克東部的賈吉拉地區，因為在一次空襲中受傷，已經無法領導IS。但4月公布的錄影帶中，看不出來他有什麼嚴重的傷勢。

如今，即使他已死亡，IS在世界各地煽動甚至發動暴力攻擊的能耐，卻不能小覷。

一名中東官員告訴新聞周刊，「他們會攻擊敘利亞，在伊拉克、歐洲和美國製造混亂。」「你們打倒了沉睡的巨人，他會醒來，對西方國家的平民造成難以預見的混亂和重大傷害。」