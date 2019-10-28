美軍追殺巴格達迪 伊拉克、土耳其、庫德族三方助攻
2019-10-28 14:59世界日報 編譯中心／綜合27日電
美軍在敘利亞突襲伊斯蘭國首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)，伊拉克情報單位聲稱，他們提供巴格達迪的確切所在位置。土耳其則說安卡拉與美方交換情資，才促成本次行動。敘利亞庫德族民兵說，他們和美軍合作進行突襲。
川普總統27日發演表說證實巴格達迪死訊時，公開感謝俄羅斯、伊拉克、土耳其和敘利亞協助美國展開突襲行動。川普這番話，顯示伊拉克和土耳其的確在這次行動中出力。
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另外，庫德族民兵剛因美軍撤離伊拉克北部導致他們遭受土耳其攻擊，而指責美國背棄庫德族，如今美國有需要，庫德族還是出力幫忙，意味庫德族還是沒有放棄和美國的關係，特別是在面臨土耳其壓力時，美國至少可以扮演調停角色。
一名伊拉克情報單位官員告訴路透，他們提供巴格達迪所在位置確切座標，為美國的突襲行動鋪路。
這名官員說，伊拉克情報單位逮捕兩名一男一女的伊拉克人後，這兩名巴格達迪「核心集團」人士提供當局資訊，指出位在伊拉克西部沙漠的一處祕密地點，裡面藏有包含巴格達迪確切所在位置的文件。
一名土耳其高階官員27日說，巴格達迪在美軍發動突襲前約48小時，就已抵達美軍準備襲擊的地點。土耳其早就知道美軍要發動突襲，土耳其會持續與「相關參與方」協調實地行動。
土耳其國防部推文說：「美國昨晚在敘利亞伊德利布省發動突襲前，土耳其和美國軍事當局進行資訊交換和協調。」
另外，庫德族為首的敘利亞民主軍(SDF)表示，他們與美國合作，對伊斯蘭國進行一場「成功」的突襲行動。
SDF媒體辦公室負責人巴利推文說：「我們強大且有效的行動再次確認了我們的實力，以及阻止(伊斯蘭國)的決心。」
SDF司令艾布迪推文表示，他們和美國進行情報合作，才能達成這項「具歷史意義且成功的行動」。
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