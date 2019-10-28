她被IS強暴斬首 美軍以她為名突襲穆勒家屬感謝川普

2019-10-28 15:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合27日電



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O`Brien)27日表示，美軍獵殺伊斯蘭國(IS)頭目巴格達迪的「穆勒行動」，是以人道援助女義工凱拉·穆勒(Kayla Mueller)命名的，她2013年被IS綁架為人質，受到恐嚇、折磨和強暴，最終被斬首。獲悉巴格達迪的死訊後，穆勒一家讚揚川普和執行穆勒行動的美軍。

穆勒是在亞利桑那州Prescott鎮長大，從北亞利桑納大學畢業後，作為援助工作人員在世界奔走。她在土耳其工作期間，與同事進入敘利亞北方地區探訪一座醫院。

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穆勒是被IS劫為人質的四個美國人之一，但根據劫持者和美國政府的要求，她的家人對女兒成為人質一直保密。在被綁架18個月後，穆勒2015年初被斬首，她的父母證實了女兒遇害，但不知屍首在何處。

穆勒的父親表示，巴格達迪綁架了他的女兒，她被關在多監獄，被單獨囚禁，被折磨，被恐嚇，以及被巴格達迪本人強暴。是巴格達迪殺死了她，或是他下令殺死她。

穆勒的家人稱讚川普和獵殺巴格達迪的美軍，瑪莎·穆勒說，穆勒和其他被IS折磨與殺害的人沒有被遺忘，他們對此感到欣慰，也對美軍在執行獵殺行動中沒人傷亡感到高興。瑪莎表示，如果歐巴馬總統能像川普總統一樣果敢，她認為凱拉不會死，可能還活著。他們全家一直在尋求答案，現在終於得到了，是川普政府真正地幫助他們一家。

穆勒的母親說：「川普在記者會上兩次提到她的女兒，他知道她的事，他聽過有關穆勒的簡報，這對我很重要，任何事都不能讓川普停止獵殺巴格達迪。」