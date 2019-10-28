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巴格達迪妻和信使先落網 洩露其藏身處 美監控剿滅

2019-10-28 14:56世界日報 編譯李京倫郭宣含／綜合27日電

美軍追擊巴格達迪，直升機以強大火力壓制，目標區成為一片瓦礫。Getty Imag...
美軍追擊巴格達迪，直升機以強大火力壓制，目標區成為一片瓦礫。Getty Images
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兩名美國官員表示，激進組織伊斯蘭國(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)藏身在敘利亞西北部敵人凱達組織(Qaeda)的地盤內，這項驚人資訊是去年夏天巴格達迪一位妻子和信使遭逮捕並審問後所得知。

中央情報局(CIA)與伊拉克庫德族在伊拉克與敘利亞的情報人員密切合作，以辨認巴格達迪更精確的下落，同時派間諜監控他的定期活動，這些消息使得美軍特種部隊得以在26日執行攻擊。

美國官員讚賞庫德族，即使在川普總統匆忙撤離駐敘北美軍，甚至留敘利亞庫德族單獨面對土耳其攻擊，庫德族依舊持續提供巴格達迪的資訊給中情局。一名官員表示，敘利亞與伊拉克的庫德族提供的機密超過任何一個國家提供的情報。

巴格達迪藏身地點位於敘利亞伊德利布省(Idlib)的小村莊，該處非常深入敵人IS敵人「沙姆解放組織」佔領區，該組織與凱達組織有關。

這點令部分觀察家感到吃驚，因為IS幾年前就被反抗軍趕出伊德利布，雖然據說部分IS戰士轉而藏匿在敘利亞西北部或加入凱達陣營，但一般認為巴格達迪會藏匿在敘利亞與伊拉克交界處，那是IS過去控制區的核心地帶。

突襲行動從今年夏季開始計畫，美軍的三角洲特種部隊開始草擬並演練秘密行動以活捉或殺死IS領袖，但其中面臨巨大困難；因為巴格達迪藏身地點需要經過敘利亞和俄羅斯的領空，美軍在突襲行動前最後一刻至少二度取消任務。

國防部長艾思博(Mark Esper)27日在「國廣廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)表示，川普直到24日和25日才下定決心同意在26日執行任務；「有線電視新聞網」(CNN)提問，美軍若全面撤離敘利亞，美國是否能夠搭直升機執行截殺巴格達迪的任務，對此問題艾思博表示他要再諮詢特種部隊。

分析家指出，川普先前決定從敘利亞撤軍，受到國內外猛烈抨擊，原因之一就是撤軍可能使IS死灰復燃。巴格達迪死亡，讓川普有了擋箭牌，而且得以誇耀是他消滅IS，儘管IS在川普上台之前就開始走向衰敗。

資料來源／Getty Images 聯合報系記者／李京倫製表
資料來源／Getty Images 聯合報系記者／李京倫製表
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敘利亞巴格達IS美軍庫德族川普伊拉克特種部隊伊斯蘭國
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