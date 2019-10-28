IS首腦巴格達迪身亡 川普：死得像膽小鬼

2019-10-28 00:20 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



美國總統川普廿七日在白宮宣布，美軍廿六日在敘利亞發動突襲，伊斯蘭國（ＩＳ）首領巴格達迪已引爆自殺炸彈背心身亡。 （美聯社） 分享 facebook

美國總統川普廿七日早上在白宮發表全國電視演說，證實美軍廿六日在敘利亞伊德利布省針對激進組織伊斯蘭國（ＩＳ）首腦巴格達迪發動突襲，巴格達迪引爆自殺炸彈死亡。

川普說：「昨晚，美國讓全球頭號恐怖組織首腦伏法，巴格達迪已死。」

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川普說，巴格達迪衝進一條尾端不通的地道，「從頭到尾都在嗚咽、哭喊、尖叫」，強拉自己的三個孩子一起跑，一路被美軍軍犬追，走到盡頭後引爆背心上的炸彈，與三個小孩同歸於盡，「肢體被炸得支離破碎」。美軍當場就做ＤＮＡ檢測，證實死者是巴格達迪。川普還說，巴格達迪「死得像條狗，死得像個膽小鬼」。

川普說，美軍乘八架直升機抵達現場，曾在俄國允許下飛越俄國控制的領空，後來美軍降落並進入目標建物，不是從可能設有陷阱的主入口，而是在牆上炸出洞來，在這次任務中沒有任何美軍陣亡或受傷，只有一隻軍犬被炸傷。

圖為巴格達迪於二○一四年在伊拉克一座清真寺首度公開講道。 （美聯社） 分享 facebook

川普說，地道先前有人，但在追殺巴格達迪時已清空，先前的人不是投降就是被射殺，有十一個小孩毫髮無傷被移出，裡面只剩巴格達迪。

川普說，巴格達迪已被監控兩周，美國在實施這個成功的突襲計畫前，已經取消另外兩三個計畫。

川普說，美軍執行任務時，曾飛越俄國領空，這是「非常危險的任務」，飛進又飛出。他說，美軍行動時，遇到當地武裝份子開火，這些人都被殲滅。

川普說自己在白宮戰情室觀看行動過程，「就像看電影」，他說日後可能會釋出這段影片，讓世界知道巴格達迪不是以英雄之姿死亡。他說，他是在美軍安全降落第三國之後，才在推特上發文說「有大事發生」，暗指美軍這次的成就。

川普感謝俄國、土耳其、敘利亞、伊拉克和敘利亞庫德族協助，他說，敘利亞庫德族向美國提供有用的資訊。