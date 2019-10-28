英貨櫃39屍案 司機被控39罪 20死者疑來自越南

2019-10-28 00:52 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／綜合報導



廿五歲司機羅賓森被控過失殺人、共謀販運人口等卅九項罪名。 圖／截自臉書 分享 facebook

英國貨櫃車卅九屍命案持續引發全球關注，來自北愛爾蘭的廿五歲貨櫃車司機羅賓森廿六日遭控卅九項過失殺人以及共謀販運人口等罪名。死者中恐有廿人來自越南，英國的越僑團體指出，已收到通報失蹤的近廿人照片。

英國「天空新聞網」報導，其實這卅九人的貨櫃只是這批偷渡貨櫃的其中一個，整批共有三個貨櫃，偷渡者超過一百人，另外兩個貨櫃下落不明。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這起事件於廿三日凌晨曝光，涉案冷凍貨櫃車從比利時港口出發，抵達艾塞克斯郡格雷斯市後，羅賓森將車停在華特格雷德工業園區，發現貨櫃內的屍體後報警，車內有八女卅一男的屍體，羅賓森隨後被警方逮捕。

英國廣播公司（BBC）報導，除了羅賓森被控過失殺人、共謀販運人口、共謀協助非法移民及洗錢等罪名，另三人因涉及本案在英國境內被捕，涉嫌共謀販運人口及過失殺人。

居住在英格蘭西北部瓦林登的一男一女及一名四十八歲北愛爾蘭男子被警方逮捕後獲交保。此外，警方在都柏林港逮捕一名廿多歲的北愛爾蘭男子，據悉可能和本案有關。

這些罹難者最初被認為都是中國大陸公民，但證據顯示其中許多人可能持假造的大陸護照，死者身分可能有所改變。英國官員指出，越南社區「大量參與」查證死者身分，目前所有遺體已從貨車移送至醫院，正在驗屍。

官員指出，遇害者攜帶「很少」的身分證件，因此只能依靠遺體的指紋、ＤＮＡ、紋身或傷疤等明顯特徵進行身分辨認。

英國的越僑團體VietHome指出，已收到報告失蹤的近廿個人照片，年齡介於十五至四十五歲之間。越南政府官員也在這些失蹤者的家鄉針對他們的親人採集ＤＮＡ樣本，已協助判斷死者身分。