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英貨櫃39屍案 司機被控39罪 20死者疑來自越南

2019-10-28 00:52聯合報 編譯徐榆涵／綜合報導

廿五歲司機羅賓森被控過失殺人、共謀販運人口等卅九項罪名。 圖／截自臉書
廿五歲司機羅賓森被控過失殺人、共謀販運人口等卅九項罪名。 圖／截自臉書
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英國貨櫃車卅九屍命案持續引發全球關注，來自北愛爾蘭的廿五歲貨櫃車司機羅賓森廿六日遭控卅九項過失殺人以及共謀販運人口等罪名。死者中恐有廿人來自越南，英國的越僑團體指出，已收到通報失蹤的近廿人照片。

英國「天空新聞網」報導，其實這卅九人的貨櫃只是這批偷渡貨櫃的其中一個，整批共有三個貨櫃，偷渡者超過一百人，另外兩個貨櫃下落不明。

這起事件於廿三日凌晨曝光，涉案冷凍貨櫃車從比利時港口出發，抵達艾塞克斯郡格雷斯市後，羅賓森將車停在華特格雷德工業園區，發現貨櫃內的屍體後報警，車內有八女卅一男的屍體，羅賓森隨後被警方逮捕。

英國廣播公司（BBC）報導，除了羅賓森被控過失殺人、共謀販運人口、共謀協助非法移民及洗錢等罪名，另三人因涉及本案在英國境內被捕，涉嫌共謀販運人口及過失殺人。

居住在英格蘭西北部瓦林登的一男一女及一名四十八歲北愛爾蘭男子被警方逮捕後獲交保。此外，警方在都柏林港逮捕一名廿多歲的北愛爾蘭男子，據悉可能和本案有關。

這些罹難者最初被認為都是中國大陸公民，但證據顯示其中許多人可能持假造的大陸護照，死者身分可能有所改變。英國官員指出，越南社區「大量參與」查證死者身分，目前所有遺體已從貨車移送至醫院，正在驗屍。

官員指出，遇害者攜帶「很少」的身分證件，因此只能依靠遺體的指紋、ＤＮＡ、紋身或傷疤等明顯特徵進行身分辨認。

英國的越僑團體VietHome指出，已收到報告失蹤的近廿個人照片，年齡介於十五至四十五歲之間。越南政府官員也在這些失蹤者的家鄉針對他們的親人採集ＤＮＡ樣本，已協助判斷死者身分。

英國愛爾蘭殺人越南偷渡屍體
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