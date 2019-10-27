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記者曝偷渡英國血淚路：閩浙人難獲簽證 只能鋌而走險

2019-10-27 16:33世界日報 編譯中心／綜合26日電

一位在2015年曾經對偷渡英國的中國人進行追蹤報導的記者，近日回憶了當時「臥底」採訪的過程。他表示，英吉利海峽兩岸的邊境問題，英法兩國一直十分關注，英國政府在多佛港口和英法海峽隧道嚴加防範，但此次貨櫃車39屍慘案的發生，讓人們有理由相信，偷渡的黑色產業鏈顯然仍在運行。

德國之聲報導，2000年，在多佛港入境英國的貨櫃車廂發現58名中國偷渡客的屍體；2004年，23名非法勞工在英格蘭莫克姆灣拾貝時在海潮中喪生。英國政府從那時起收緊了對非法移民的政策，頒布了工頭執照法；拾貝華工因此大幅減少，受近幾年經濟危機和英國脫歐的大環境影響，來英國的非法移民在逐漸減少中。

華人勞工偷渡入境英國的問題，本已漸漸淡出人們的視線，但此次艾薩克斯郡貨櫃車慘劇的發生，再一次引發了人們對於跨越英吉利海峽的人口販賣與邊境安全等問題的關注。

英放寬旅遊簽證 中介鑽漏洞

美國和英國一直以來都是中國非法移民首選入境的目的地。在2015年的一次臥底採訪中，地處廣州的非法移民中介小李告訴臥底記者，一般來說，戶籍福建和浙江的人，比起中國其他省市的人更難拿到簽證，因為閩浙地區有偷渡傳統，簽證官戒心很重。不過，偷渡集團還是有辦法為部分人搞到美英簽證。

隨著中國經濟發展，近年前往英國的遊客大幅上升，英國也由此放寬旅遊簽證政策，從此前的180天最長入境時間延長至兩年。許多非法移民中介開始鑽空子，利用此政策來為非法移民辦理簽證。在2015年為期近四個月的採訪過程中，臥底記者和搭檔先是通過網絡找到非法中介小李，了解到中介費大約在10萬元人民幣(約1.4萬美元)左右，為確保簽證能順利拿下，中介會幫助這些非法移民進行面試培訓。

小李告訴臥底記者，最快一批移民會從香港轉機入境英國，雖然大部分的人會選擇俄羅斯航空等廉價航空入境，但通常以「可以最快時間離開境內」為前提來選擇航班。於是，按照小李提供的航班信息，臥底記者來到倫敦希思羅(希斯洛)機場，通過觀察可疑的接機人，來判斷及接近他們計畫鎖定的一名男性移民小王。

不過小王並未出現，後來了解到他被海關扣留並遣返回中國，因為被查出他曾在新加坡因非法打工，且有移民傾向因此被遣送回國。不過臥底記者陰差陽錯採訪到了另一位剛抵達英國的中國非法移民向姐，並在接下來的一年裡，對她進行了跟蹤採訪，揭示了在英國的非法移民，尤其是偷渡入境的女性的生存狀態。

她到美甲店打工 淪為賣淫女

向姐來自浙江，2016年時剛滿40歲，她曾在當地經營過一間很大的家具店，但後來店面倒閉，老公在外欠下一筆債後，她才出來做事；她透過中介拿到兩年的旅遊簽證來英國打工，以為一個月能掙10萬元人民幣（按當時的匯率，約1萬至1萬2000英鎊）；來英國之前，向姐的目標是等掙到錢後就返鄉。

臥底記者之後了解到，向姐在來英國最初的幾天時間裡，偷渡集團的頭目對她還不錯，也曾經給她安排過到利物浦餐廳打工，後來又在倫敦幫她找工，進入唐人街一家美甲店；一開始店裡的人不太直接跟她介紹工作內容，過了幾天見她也不怕生後，才開始試著用委婉的方式說服她從事賣淫，從此向姐成為賣淫女。

臥底採訪結束後，向姐的下落也就不得而知。臥底記者表示，儘管跟十幾年前相比，如今非法移民的入境途徑漸漸由海路轉移成由空、陸抵達英國，但很多人口走私集團仍然選擇用極端惡劣的條件，將勞工人口帶入歐洲各國，轉而進入英國。

英國移民偷渡
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