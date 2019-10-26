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英國貨車39屍案 專家靠五大步驟尋找遇難者身份

2019-10-26 21:13香港01 記者鄭悅／報導

英國貨櫃車39屍案。（美聯社）
英國貨櫃車39屍案。（美聯社）
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英國埃塞克斯郡（Essex）發生有貨櫃車內藏39具屍體的慘劇後，當地警方正在核實遇難者的身份，英國媒體10月26日報道，目前所有遺體已移送醫院進行解剖與檢驗。但在資訊有限的情況下，究竟專家是如何找出遇難者的身份？原來有5個步驟。

諾桑比亞大學（Northumbria）學者接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，總體而言，核實死者身份通常有5個步驟：

第一步：「旁證」

即通過遺體的服飾、所攜帶財物及文件進行辨認，但這不足以確切證實死者的身份，加上死者身上的服飾、衣物，也容易出現並非死者所擁有的情況，故此僅用於作為初步線索。

第二步：「樣貌識別」

此步驟需要取決於遺體的分解程度（decomposition）。當人的心臟停止跳動時，身體內部釋放的酶就會開始分解人體，例如可以迅速徹底改變人臉的形狀。

學者表示，炎熱和潮濕地帶滋生昆蟲和食腐動物，人的遺體如處於這樣的環境下，一周內將只剩下骨架。但如果分解作用仍停留在初期，辨識人員可以拍攝遺體的臉部，交給死者的親屬或朋友進行辨認。

學者同時指出，遺體身上的疤痕、紋身或者其他特徵是更可靠的辨認途徑，但「樣貌識別」仍然無法確定最終的結論。

第三步：「生物特徵識別」

最低廉的選項就是指紋，但這種方式同樣受限於人體分解的程度。指紋持續時間與人體軟組織一樣，在適當的環境下，指紋可以保持數天，甚至一周。學者表示，「生物特徵識別」的好處是可以獲得量化信息，而不是主觀判斷。

第四步：骨骼和口腔記錄

這一方法亦可以判斷死亡的方式以及時間。不過，運用該方法需要獲得過往的記錄，才可以與遺體的特徵進行對比。學者表示，這一方法可以非常有效，但亦有觀點認為生物特徵或DNA更為可靠 。

第五步：驗證DNA

DNA可以從人體的血液、唾液、脫髮或骨骼等不同部位提取。學者表示，DNA是最有效力的驗證方式，可以分析遺體的種族、地理起源，從而了解死者的出身；其次，DNA亦可以確認三至四代的親屬關係，但這取決於是否有家屬或親屬願意接受測試，或是否有大型DNA數據庫可以提供資料。

延伸閱讀：

【英國貨車39屍案】警方再拘一男一女　涉人口販運與過失殺人

英國貨櫃車藏屍案　首批遺體運抵醫院解剖

文章授權轉載自《香港01》

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