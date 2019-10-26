英貨櫃凍屍案 被問為何還有冒死偷渡？陸嗆提問不合時宜

2019-10-26 00:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



英貨櫃凍屍案，外媒問大陸外交部發言人何以還有大陸民眾以如此危險方式離開中國。（歐新社資料照） 分享 facebook 英國艾薩克斯郡廿三日發生一輛冷凍貨櫃車藏有卅九具屍體，據指死者全來自中國大陸。大陸外交部發言人華春瑩昨天在被問到，何以今天還會有大陸民眾以如此危險方式離開中國時，二度表示「這個問題很不合時宜」。她並指稱，目前尚無法確認遇難者是否為大陸國籍。華春瑩在昨天外交部記者會表示，大陸駐英國大使館在接到英國警方電話通告稱，遇害人員疑似為中國公民時，使館立即派出工作人員趕赴現場了解情況，大陸駐比利時大使館也要求比利時警方等相關部門展開全面調查。

華春瑩稱，大陸對這一案件高度重視，目前中方和有關部門正密切合作，展開各項工作，希望英方確實、確認、核實遇難者身分，查明事實真相，依法嚴懲涉案犯罪人員。

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記者會上，CNN提問，為慶祝大陸過去七十年取得的巨大成就和進步，本月初才舉行相關活動。但中國公民卻通過這種極端危險的方式離開中國，他們是出於何種動機？外界應該如何理解？

華春瑩回應稱，「你是CNN的吧？我覺得你提這個問題很不合時宜。而且你提這個問題其實對CNN沒有得分多少。」

她強調，首先，目前尚無法確認遇難者是否為中國公民。大陸希望世界各國能加強合作，打擊非法偷渡或非法移民問題。當務之急是要查清事實真相，要想辦法解決此類問題。

華春瑩並指CNN這個提問是「先入為主」，設定為就是中國，且將案件和慶祝新中國成立七十周年聯繫在一起。華春瑩反問，「這個出發點是很有問題的，反映出你思想深處的一些問題，你到底希望得到什麼樣的答案呢？」

華春瑩表示，「新中國成立七十年來中國人民的幸福感、獲得感、安全感、滿足感前所未有，全中國十四億人民都為我們取得的成就、巨大的進步感到無比驕傲和自豪。環顧世界，有嚴重非法移民問題的不是中國。」

「相反，我知道有越來越多的外國朋友希望到中國來學習、來旅遊、來工作，甚至希望在中國永久定居，我覺得這本身就很能說明問題。」華春瑩說，「所以我覺得你提這個問題真的很不合時宜。」

CNN報導，美國移民政策研究所（MPI）指出，大陸民眾移民的理由，包括逃離政治打壓、逃避過去的一胎化政策，或海外求學等因素。