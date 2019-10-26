英貨櫃凍屍案 被問為何還有冒死偷渡？陸嗆提問不合時宜
英國艾薩克斯郡廿三日發生一輛冷凍貨櫃車藏有卅九具屍體，據指死者全來自中國大陸。大陸外交部發言人華春瑩昨天在被問到，何以今天還會有大陸民眾以如此危險方式離開中國時，二度表示「這個問題很不合時宜」。她並指稱，目前尚無法確認遇難者是否為大陸國籍。華春瑩在昨天外交部記者會表示，大陸駐英國大使館在接到英國警方電話通告稱，遇害人員疑似為中國公民時，使館立即派出工作人員趕赴現場了解情況，大陸駐比利時大使館也要求比利時警方等相關部門展開全面調查。
華春瑩稱，大陸對這一案件高度重視，目前中方和有關部門正密切合作，展開各項工作，希望英方確實、確認、核實遇難者身分，查明事實真相，依法嚴懲涉案犯罪人員。
記者會上，CNN提問，為慶祝大陸過去七十年取得的巨大成就和進步，本月初才舉行相關活動。但中國公民卻通過這種極端危險的方式離開中國，他們是出於何種動機？外界應該如何理解？
華春瑩回應稱，「你是CNN的吧？我覺得你提這個問題很不合時宜。而且你提這個問題其實對CNN沒有得分多少。」
她強調，首先，目前尚無法確認遇難者是否為中國公民。大陸希望世界各國能加強合作，打擊非法偷渡或非法移民問題。當務之急是要查清事實真相，要想辦法解決此類問題。
華春瑩並指CNN這個提問是「先入為主」，設定為就是中國，且將案件和慶祝新中國成立七十周年聯繫在一起。華春瑩反問，「這個出發點是很有問題的，反映出你思想深處的一些問題，你到底希望得到什麼樣的答案呢？」
華春瑩表示，「新中國成立七十年來中國人民的幸福感、獲得感、安全感、滿足感前所未有，全中國十四億人民都為我們取得的成就、巨大的進步感到無比驕傲和自豪。環顧世界，有嚴重非法移民問題的不是中國。」
「相反，我知道有越來越多的外國朋友希望到中國來學習、來旅遊、來工作，甚至希望在中國永久定居，我覺得這本身就很能說明問題。」華春瑩說，「所以我覺得你提這個問題真的很不合時宜。」
CNN報導，美國移民政策研究所（MPI）指出，大陸民眾移民的理由，包括逃離政治打壓、逃避過去的一胎化政策，或海外求學等因素。
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