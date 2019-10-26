英國卡車貨櫃藏屍案 一名受害者可能來自越南

2019-10-26 00:03 中央社 倫敦25日綜合外電報導



英國艾塞克斯郡（Essex）23日傳出卡車貨櫃藏有39具遺體的驚人案件後，越南人權團體人士指出，其中一名死者可能來自越南，這與警方稍早認為死者全是中國人的說法不同。

越南公民團體「人權空間」（Human Rights Space）成員嚴和（Hoa Nghiem，音譯）表示，26歲的范氏茶美（Pham Thi Tra My，音譯）曾傳簡訊給母親透露自己無法呼吸，時間約莫在事發卡車貨櫃從比利時前往英國途中。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

路透社報導，嚴和在推特（Twitter）發文寫道：「新聞消息指出，39名死者全是中國人，但茶美的家人正試圖查證女兒是否也在其中，因為她最後一封簡訊時間相當碰巧。」

「我們的聯絡人收到更多警示，指出卡車內可能有更多越南人。」

嚴和公布的簡訊內容顯示：「媽，我很抱歉。我的出國之旅失敗了。媽，我好愛你！我要死了，因為我沒辦法呼吸…我來自越南河靜省干祿縣的岸市鎮…媽，我很抱歉！」

她公布范氏茶美簡訊的截圖顯示，簡訊是在格林威治時間22日21時28分所發出的。

嚴和還透露：「范氏茶美曾去過中國，並打算經由法國到英格蘭，這是她家屬的一名聯絡人告訴我的。」

英國警方稍早表示，據信39名受害者全為中國籍。