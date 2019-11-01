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陳同佳出獄九天 還未聯繫投案窗口

2019-11-01 00:15聯合報 記者許依晨／台北報導

涉嫌在台殺害女友的港男陳同佳（中），將於何時來台投案及其投案方式，受到台港兩地社...
涉嫌在台殺害女友的港男陳同佳（中），將於何時來台投案及其投案方式，受到台港兩地社會關注。 （路透資料照片）
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涉嫌在台殺害女友的港男陳同佳十月廿三日出獄，因應陳同佳來台投案，我方已設立單一投案窗口，陸委會副主委邱垂正昨天表示，目前陳同佳尚未與窗口聯繫，我方仍在等陳同佳的訊息。

陳同佳何時來台投案及其投案方式，受到台港兩地社會關注。邱垂正昨天在陸委會例行記者會上表示，我方的刑事警察局跟港方的警務處已建立了單一聯繫窗口，也就是投案窗口，雙方正就陳嫌來台投案積極溝通中。

他說，港府將我方投案窗口轉知給陳同佳，如果陳嫌確定要來台灣面對司法，可隨時且直接和我方的窗口聯絡，我方對於陳嫌投案做好了一切準備，一切依法積極處理，彰顯司法正義，還給被害家屬公道。

邱垂正表示，最關鍵的一步是，港方應該拿出誠意和負責任的態度，不要製造障礙，殺人嫌犯投案不能談條件，一切回歸司法處理，「一屍兩命，非同小可，真相只有一個」。

他還向港府喊話，按照港方不斷強調要獲得公平的審訊，陳嫌的投案完整事證缺一不可；台港雙方過去已經有類似個案的合作模式，例如香港特首林鄭月娥也有提過的「石棺案」，港府要展現誠意跟負責的態度，盡速協助陳嫌來台歸案。

媒體進一步追問，陳同佳是否還沒向窗口聯繫？邱垂正回應，「對，我們在等他的訊息。」

陳同佳港女箱屍案陸委會邱垂正香港特首林鄭月娥

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