陳同佳牧師管浩鳴選港島主教 有望問鼎大主教

2019-10-26 14:49 世界日報 香港新聞組╱香港26日電



香港島教區25日公布香港島教區繼承主教的三名候選人，其中一名候選人為管浩鳴。圖為在管浩鳴（右）2 3日陪同港女箱屍案兇嫌陳同佳（左）出獄。 （路透） 分享 facebook

香港聖公會大主教兼香港島教區主教鄺保羅將於2021年1月1日退休，香港島教區昨公布香港島教區繼承主教的三名候選人，其中一名候選人為說服陳同佳到台灣自首的聖公會教省秘書長管浩鳴，其餘二人則是聖公會聖約翰座堂主任牧師謝子和及聖公會諸聖座堂主任牧師范晉豪。

香港01報導，根據大主教選舉安排，三個教區主教可以入圍，競逐下任大主教，而近兩任大主教均兼任香港島教區主教。換言之，若管浩鳴當選香港島繼承教區，未來問鼎大主教之位被看高一線。

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據報導，身兼北京市政協委員的管浩鳴過去一些言論，令他被指十分建制。例如關於《逃犯條例》修訂，管浩鳴早於6月接受傳媒專訪時說，香港回歸多年仍未與內地達成移交逃犯協議，令不少逃犯匿藏在港，加上這次香港未能處理港人在台涉嫌殺人的案件，故反映政府有修例需要。

而2014年的雨傘運動，管浩鳴曾呼籲佔中三名發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明不要做任何違法行為。加上戴、陳二人屬基督徒，管浩鳴認為宗教人士在政治問題方面，不應走得太前，以免被人誤會成基督徒立場。

另據明報報導，被問到會否認為協助陳同佳有助選情，管浩鳴透過短訊回覆稱「無回應」。

管浩鳴現時為團結香港基金名譽顧問、北京市政協委員，他自2007年起擔任聖公會教省秘書長。范晉豪畢業於中文大學宗教系，亦考獲明華神學院道學碩士。謝子和在多倫多大學取得文學士學位（主修社會學）後，於多倫多大學聖公會威克里夫神學院取得神道學碩士學位。