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看問題／蘇揆轉移政策失分 法律人權放一邊

2019-10-26 00:56聯合報 記者王聖藜

陳同佳案，行政院長蘇貞昌昨赴立院備詢時表示，魔鬼一一現形。記者葉信菉／攝影
陳同佳案，行政院長蘇貞昌昨赴立院備詢時表示，魔鬼一一現形。記者葉信菉／攝影
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港女命案凶嫌陳同佳來與不來，台港放話不絕於耳，行政院長蘇貞昌出招，左打馬英九是魔鬼，右批有些罪惡天地不容，從法治國觀點檢視，蘇反映出執政黨面對「陳同佳案」從荒腔走板進階到瘋狂，似已不顧人權治國理想，政策評估走錯一步，步步皆錯，演變成現在要靠犧牲法治來收拾。

陳同佳在香港服刑已經結束，回復自由之身，他想來台贖罪，要選擇理律事務所替他辯護，或是隨便找個「三腳貓」的律師，幫他爭取訴訟權益，都是陳同佳的自由，任何人都無置喙的餘地。

此外，整部刑事訴訟法的要義，都在維護包括被告在內的當事人刑事訴訟權益，甚至當被告說出對自己不利的供述時，法律還規定，必須查證是否出於自由意志而為才能論罪，這是基本法律常識，律師出身的蘇貞昌不可能不懂。

但是蘇貞昌為圖救駕蔡政府的窘境，說馬英九與理律資深合夥人陳長文想幫陳同佳辯護，是「魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形」，將一名年輕人犯錯想認錯的司法案件，不當串連指射整起投案事件後面有陰謀，根據的是什麼證據？還是又想藉政治話術愚民，達到轉移政策失分的焦點？

陳同佳牽涉潘曉穎命案，聲稱要來台面對，但檢警偵查命案機密在握，結案前，依法不能公開，潘曉穎如何死亡？陳同佳做了什麼？要論殺人罪刑，在法治國家中，還得歷經偵查與審判程序，蘇貞昌卻直接定調馬英九、陳長文是魔鬼組合，說詞超脫法律，盡是政治考量，難道台灣非法治國？

蘇貞昌回應立委時，點名縱火造成六死的翁仁賢、殺死「小燈泡」的王景玉該死，依照審判獨立與職權分隸，判死確定的翁仁賢伏不伏法，權責屬於法務部，審判中的王景玉從未被判死，最終判決結果未定，蘇貞昌在陳同佳來台不成的敏感時間點上，點名殺人個案，是要恐嚇「不想死」的陳同佳別來？

法務部死刑政策朝逐步廢死方向發展，蘇貞昌所言，不但違背無罪推定的基本法律素養、更瞬間翻轉既定政策，也難怪有法界人士感嘆，學法且曾為律師的蘇貞昌，心中已無法律維護人權的這道底線，只想以取寵鄉民的話語，試圖遮掩陳同佳案第一時間政府因應上的失誤。

陳同佳港女箱屍案

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