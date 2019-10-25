蔡總統：政府立場一致 沒髮夾彎

蔡英文總統強調政府處理陳同佳案沒有髮夾彎。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

針對港人陳同佳案，蔡英文總統昨天表示，政府處理的立場從頭到尾都一致，沒有髮夾彎，「我們跟香港都有管轄權」，基於這個案子的加害人、受害人都是香港公民，香港政府有相關的事證，案子也有地緣關係，「要問清楚香港政府要不要行使管轄權」。

蔡英文說，處理陳同佳案，整個著眼點都在於行使管轄權，司法正義的伸張和司法主權的維護，「這些都是我們處理過程中所關注的事情，政治是否失分不在考量範圍」。蔡英文還指出，香港立法會撤回逃犯條例修正草案，不會根本性解決問題，因為問題的根源在於香港人民憂心香港未來的民主、自由發展。

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行政院副院長陳其邁則表示，香港政府不辦陳同佳、又放人，讓陳同佳離開監獄自由行，「這是台灣政府設想的所有劇本中最壞的情況」，港府要負所有責任。

民進黨主席卓榮泰昨接受聯合影音專訪時表示，「不要說政府有幾套劇本玩來玩去，沒有那麼複雜」；當國家主權和司法管轄權遇到涉外事件時，必須基於雙邊司法互助協議，「而不是單邊主義選擇性辦案，這才是真正傷害國家主權」。