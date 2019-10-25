親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
高鐵擬延伸宜蘭
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

美副總統潘斯演說再批陸 呼籲國際社會與台交往

蔡總統：政府立場一致 沒髮夾彎

2019-10-25 00:33聯合報 記者鄭國樑林河名林敬殷／連線報導

蔡英文總統強調政府處理陳同佳案沒有髮夾彎。記者鄭國樑／攝影
蔡英文總統強調政府處理陳同佳案沒有髮夾彎。記者鄭國樑／攝影
分享

針對港人陳同佳案，蔡英文總統昨天表示，政府處理的立場從頭到尾都一致，沒有髮夾彎，「我們跟香港都有管轄權」，基於這個案子的加害人、受害人都是香港公民，香港政府有相關的事證，案子也有地緣關係，「要問清楚香港政府要不要行使管轄權」。

蔡英文說，處理陳同佳案，整個著眼點都在於行使管轄權，司法正義的伸張和司法主權的維護，「這些都是我們處理過程中所關注的事情，政治是否失分不在考量範圍」。蔡英文還指出，香港立法會撤回逃犯條例修正草案，不會根本性解決問題，因為問題的根源在於香港人民憂心香港未來的民主、自由發展。

行政院副院長陳其邁則表示，香港政府不辦陳同佳、又放人，讓陳同佳離開監獄自由行，「這是台灣政府設想的所有劇本中最壞的情況」，港府要負所有責任。

民進黨主席卓榮泰昨接受聯合影音專訪時表示，「不要說政府有幾套劇本玩來玩去，沒有那麼複雜」；當國家主權和司法管轄權遇到涉外事件時，必須基於雙邊司法互助協議，「而不是單邊主義選擇性辦案，這才是真正傷害國家主權」。

陳同佳港女箱屍案蔡英文逃犯條例髮夾彎卓榮泰陳其邁自由行

相關新聞

法界批陳同佳案：跟港府鬥法 蔡政府沒做功課

2019-10-25 00:25

陳同佳涉殺人重罪 追訴權無期限

2019-10-25 00:36

陸委會：港承諾有訊息通知我方

2019-10-25 00:31

港議員：陳同佳應等選後再赴台

2019-10-25 00:30

看問題／硬用政治對政治 台港陷僵局

2019-10-25 00:28

影／陳同佳案藍營配合演出？洪秀柱：民進黨話能信嗎？

2019-10-24 20:51

徐國勇要記者客氣一點 洪秀柱：蔡英文囑咐的謙卑呢？

2019-10-24 20:20

陸委會要港媒「去問你們政府 難道一點責任都不負嗎」

2019-10-24 19:58

徐國勇稱見管浩鳴不知要談陳同佳 扁：可信度幾近於零

2019-10-24 18:51

新法施行後 陳同佳遭台追訴到海枯石爛

2019-10-24 18:50

韓國瑜國政團：陳同佳不是毒蛇猛獸 蔡政府怕什麼？

2019-10-24 18:49

管浩鳴：理律事務所將為陳同佳打官司

2019-10-24 18:31

影／陳同佳案 蔡英文：台灣行使管轄權 港政府不能迴避協助

2019-10-24 17:45

影／陳同佳案爆氣 徐國勇嗆許毓仁：不要戴部長帽子！

2019-10-24 17:16

陳同佳案 卓榮泰：只有單邊的行為 才真正傷害國家主權

2019-10-24 17:13

陳同佳來台政策急轉彎？蘇貞昌：不會放棄司法管轄權

2019-10-24 16:12

【即時短評】陳同佳事件 政府自斷跨境打擊犯罪活路

2019-10-24 15:31

赴港押人 陳明通：非跨境執法 促雙方政府合作

2019-10-24 14:28

徐國勇見管浩鳴 藍黨團要求公布錄音

2019-10-24 14:24

憂政治操弄 港議員：陳同佳應等台灣大選後再赴台

2019-10-24 14:23

冷眼集／政治凌駕法治 政策轉彎誰扛責

2019-10-24 14:21

陳同佳案／陳明通：國安會9月30日開會確立原則 台港須建立司法互助

2019-10-24 14:04

陳同佳不能自行來台投案？ 陳明通：旁邊坐殺人犯會嚇死

2019-10-24 14:03

陳同佳案／陳明通：建立投案窗口 等於實質達成某程度司法互助

2019-10-24 14:02

陳同佳案／徐國勇飆記者！她說部長沒那麼大，記者也沒那麼小

2019-10-24 13:14

陳明通：已建好投案窗口 陳同佳可來投案了

2019-10-24 12:58

行政院反擊陳同佳案：從未髮夾彎 玩政治遊戲的是港府

2019-10-24 12:34

行政院：陳同佳到底要不要受審 港府要負絕對的責任

2019-10-24 12:21

陳同佳案／火氣未消？ 徐國勇再槓國民黨立委

2019-10-24 11:42

陳同佳案／藍黨團質疑 黃承國為中共代理人

2019-10-24 11:27

港大法律學院講師：需確保陳同佳到台獲公平審訊

2019-10-24 11:15

陳同佳若來台受審 外傳委任超國界法律專家

2019-10-24 11:06

評陳同佳案 柯文哲諷刺：拿司法當工具玩過頭

2019-10-24 10:42

報告陳同佳案 徐國勇與媒體記者爆口角

2019-10-24 09:50

怕陳同佳來台變政治籌碼 陳明通：我勸管牧師少講兩句

2019-10-24 09:48

堅持港女命案政策沒轉彎 徐國勇嗆記者講話客氣一點

2019-10-24 09:44

【重磅快評】蔡政府別盤算把陳同佳煉成芒果乾

2019-10-24 09:34

港媒：蔡英文政府，你們正在消費的是一屍兩命

2019-10-24 09:32

司法院：台港犯罪追訴屬偵查權限 尊重權責機關

2019-10-24 09:28
看更多

熱門文章

堅持港女命案政策沒轉彎 徐國勇嗆記者講話客氣一點

2019-10-24 09:44

不是裸退！王金平明發表告別演說 為44年立院生涯畫句點

2019-10-24 11:11

擔心安全帽壓壞髮型？ 台南議員要警方「盡量勸導就好」

2019-10-24 09:10

陳同佳案／徐國勇飆記者！她說部長沒那麼大，記者也沒那麼小

2019-10-24 13:14

不只陳同佳 這5件事蔡政府的髮夾彎可大了

2019-10-24 08:00

韓國瑜網路討論度勝過蔡英文 名嘴一句話嚇壞劉寶傑

2019-10-24 10:00

港媒：蔡英文政府，你們正在消費的是一屍兩命

2019-10-24 09:32

謝龍介再揭黑韓產業鏈 指應是綠營被嚇到了

2019-10-24 16:26

怕陳同佳來台變政治籌碼 陳明通：我勸管牧師少講兩句

2019-10-24 09:48

陳同佳案／火氣未消？ 徐國勇再槓國民黨立委

2019-10-24 11:42

【重磅快評】蔡政府「假鬼假怪」 陳同佳「心情麻麻」

2019-10-24 09:23

鋼鐵聞人姚武年告別式 蔡英文未與吳敦義、韓國瑜同場

2019-10-24 10:04

韓國瑜傾聽之旅 楊秋興酸：要選總統才來傾聴，太離譜

2019-10-24 11:29

沒台灣就沒中華民國 陳芳明：希望馬英九不要又哭了

2019-10-24 15:03

告別「媽寶國家」 政院修法：開放山林、責任自負

2019-10-24 19:29

林濁水：韓國瑜民調跌得快猛久 與朱洪比都冠軍

2019-10-24 15:22

評陳同佳案 柯文哲諷刺：拿司法當工具玩過頭

2019-10-24 10:42

報告陳同佳案 徐國勇與媒體記者爆口角

2019-10-24 09:50

新版第三航廈 桃機下午向交通部報告重點曝光

2019-10-24 09:56

管浩鳴：理律事務所將為陳同佳打官司

2019-10-24 18:31

馬英九：民進黨全力消滅中華民國 蔡英文是流亡總統？

2019-10-24 11:06

徐國勇稱見管浩鳴不知要談陳同佳 扁：可信度幾近於零

2019-10-24 18:51

美學者預測 蔡英文可能勝選的主要原因有兩個

2019-10-24 09:22

高鐵東延為選舉？ 工程會主委以宜蘭人感受這樣回

2019-10-24 09:37

韓國瑜沒當選等於零！派系大老批國民黨「只想爭位子」

2019-10-24 11:51

影／陳同佳案爆氣 徐國勇嗆許毓仁：不要戴部長帽子！

2019-10-24 17:16

婉拒輔選韓國瑜 王金平：支持他做好市長

2019-10-24 15:38

韓國瑜民調大幅落後？ 包正豪：看不出來有這麼無可救藥

2019-10-24 11:47

【重磅快評】蔡政府別盤算把陳同佳煉成芒果乾

2019-10-24 09:34

陳明通：已建好投案窗口 陳同佳可來投案了

2019-10-24 12:58

陳同佳不能自行來台投案？ 陳明通：旁邊坐殺人犯會嚇死

2019-10-24 14:03

民調未反映韓粉熱度 謝：民調失準

2019-10-24 13:53

陳同佳若來台受審 外傳委任超國界法律專家

2019-10-24 11:06

幫海陸與特戰練兵？館長：思考過後決定放棄

2019-10-24 22:26

媒體民調 蔡英文領先韓國瑜11.9百分點

2019-10-24 12:27

【重磅快評】高鐵東延宜蘭不是夢？

2019-10-24 09:47

【即時短評】陳同佳事件 政府自斷跨境打擊犯罪活路

2019-10-24 15:31

蔡壁如排不分區第一？柯文哲：血滴子戰白海豚、綠喬王

2019-10-24 17:42

高鐵延宜蘭竟跳過可行性評估？ 王國材這麼回

2019-10-24 10:22

沒戴安全帽要警方先勸導 台南議員澄清：沒說不能開單

2019-10-24 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top