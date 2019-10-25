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美副總統潘斯演說再批陸 呼籲國際社會與台交往

看問題／硬用政治對政治 台港陷僵局

2019-10-25 00:28聯合報 本報記者陳金松

陳同佳來台投案成台港政府角力戰，陸委會副主委邱垂正回應港媒提問。記者許依晨／攝影
陳同佳來台投案成台港政府角力戰，陸委會副主委邱垂正回應港媒提問。記者許依晨／攝影
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陳同佳來台投案事件，因政治介入讓原本單純司法案件添變數。台灣外交處境困難，跨境合作打擊犯罪，長期來多賴檯面下運作，前提是淡化政治、在模糊空間下達成默契，成功將犯人繩之以法。陳同佳事件拉高層級處理，高談司法互助，硬用政治對政治，只會讓台港雙方陷入僵局。

台灣檢警多年來累積不少跨國合作打擊犯罪能量，靠的從來不是外交實力，是「警察對警察」的遊戲規則，是檢察官積極參與國際檢察官會議慢慢累積的人脈、資源，這是突破外交困境不得不的現實作法；在許多沒有邦交、沒有司法互助的國家，甚至是中國大陸，都曾因此成功帶回不少重大要犯。

陳同佳案，陸委會、刑事局採取高姿態發函港府，港府的回應、港警已讀不回都是意料中事，三名刑事局警官被派去香港「喝茶」待命，名不正、言不順，只是自取其辱。

正如許多法學界人士擔憂，如果香港同意陸委會這種假司法互助之名要求，任由台灣派檢警到香港押解已是自由身的香港民眾來台，難道是認同未來香港也可派檢警來台灣押走在台無犯罪的人？

很多官警無奈，近三年兩岸共打機制幾近停擺，或許可歸咎對岸因素，但香港不是大陸，這種作法斷送彈性溝通管道，若不願修改「劇本」，在港待命的官警沒有港警的默契協助想抓一個自由人，緣木求魚。

香港自英國殖民時建立起的法治社會，港民或許不信任行政長官，對香港司法仍有一定信任，香港法學界、律師團體等菁英更有相當能量，台灣此次政治高度介入司法個案的作法與政治人物發言，受衝擊的是香港民眾，傷的是台灣形象，難怪連反送中條例的法律學者都要擔憂陳同佳來台投案，能否受公平審判。

陳同佳港女箱屍案檢察官陸委會港警反送中

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