看問題／硬用政治對政治 台港陷僵局
2019-10-25 00:28
聯合報 本報記者陳金松
陳同佳來台投案事件，因政治介入讓原本單純司法案件添變數。台灣外交處境困難，跨境合作打擊犯罪，長期來多賴檯面下運作，前提是淡化政治、在模糊空間下達成默契，成功將犯人繩之以法。陳同佳事件拉高層級處理，高談司法互助，硬用政治對政治，只會讓台港雙方陷入僵局。
台灣檢警多年來累積不少跨國合作打擊犯罪能量，靠的從來不是外交實力，是「警察對警察」的遊戲規則，是檢察官積極參與國際檢察官會議慢慢累積的人脈、資源，這是突破外交困境不得不的現實作法；在許多沒有邦交、沒有司法互助的國家，甚至是中國大陸，都曾因此成功帶回不少重大要犯。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
陳同佳案，陸委會、刑事局採取高姿態發函港府，港府的回應、港警已讀不回都是意料中事，三名刑事局警官被派去香港「喝茶」待命，名不正、言不順，只是自取其辱。
正如許多法學界人士擔憂，如果香港同意陸委會這種假司法互助之名要求，任由台灣派檢警到香港押解已是自由身的香港民眾來台，難道是認同未來香港也可派檢警來台灣押走在台無犯罪的人？
很多官警無奈，近三年兩岸共打機制幾近停擺，或許可歸咎對岸因素，但香港不是大陸，這種作法斷送彈性溝通管道，若不願修改「劇本」，在港待命的官警沒有港警的默契協助想抓一個自由人，緣木求魚。
香港自英國殖民時建立起的法治社會，港民或許不信任行政長官，對香港司法仍有一定信任，香港法學界、律師團體等菁英更有相當能量，台灣此次政治高度介入司法個案的作法與政治人物發言，受衝擊的是香港民眾，傷的是台灣形象，難怪連反送中條例的法律學者都要擔憂陳同佳來台投案，能否受公平審判。
留言