陳同佳何時來台？桃機喧擾一天 牧師說今天也不會來

2019-10-23 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳嘉寧 ／桃園機場報導



涉嫌在台殺害女友的港男陳同佳（左）昨刑滿出獄，向死者潘曉穎家人和香港社會鞠躬道歉。（香港中通社） 分享 facebook 港女箱屍命案凶嫌陳同佳昨天從香港出獄，全天不斷有消息傳出將搭長榮、華航等班機來台投案，台港各媒體也頻頻報導所謂「獨家」訊息，忙壞派駐桃園機場的記者。到晚間為止，陳同佳都沒有現身桃園機場。

陳同佳昨天上午九時離開香港監獄，從前天甚至更早就傳出訊息，指稱陳同佳一出獄就會搭機來台投案，最早的班機是昨天上午九時十分抵台的班機。接著又傳出陳同佳改搭中午十二時五十分抵達桃園機場的班機，到晚間更同時傳出有可能搭乘晚間八時至十時零五分的三個航班，最後也沒有看到陳同佳。

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整天假消息滿天飛，媒體也疲於奔命查證。到深夜陪伴陳同佳出獄的聖公會教省秘書長管浩鳴在香港宣稱，陳同佳昨天與今天都不會到台灣，才結束整天的喧擾。