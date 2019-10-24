出獄道歉 來台未明 陳同佳憂成政治籌碼

2019-10-24 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／綜合報導



去年二月在台灣犯下港女箱屍命案的凶嫌陳同佳昨天出獄，在聖公會教省秘書長管浩鳴陪同下面對媒體鞠躬道歉。陳同佳表示，願意為自己犯下的錯來台服刑受審，希望藉此能讓受害人、他的女友潘曉穎安息。

陳同佳心情「忐忑不安」

當初說服陳同佳來台面對司法審判的管浩鳴隨後表示，台灣指控陳是「被自首」，讓陳同佳目前「心情麻麻」（忐忑不安）；由於台灣每日都有不同消息，他要確保陳同佳能在台灣獲得公平審訊，需要與陳討論，暫時無法確定何時來台。

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陳同佳在台殺害女友後逃回香港，港府擬修改逃犯條例以安排引渡陳嫌，卻在香港引發持續四個多月的「反送中」抗爭，關鍵人物陳同佳刑滿出獄這天，港府也正式從立法會撤回「逃犯條例」修訂草案。

陸委會單一窗口供聯繫

蔡總統昨天表示，既然港府不願行使管轄權，「這件事就由我們中華民國台灣來處理」；還強調凶手已是通緝對象，「只有逮捕沒有自首問題」。陸委會昨晚表示，尚無法確認陳嫌來台時間以及最後是否投案，政府會確保全程掌握，排除自由行模式，也已成立單一窗口供陳嫌聯繫。

早前在香港被以洗黑錢罪入獄服刑的陳同佳，昨天上午刑滿出獄。關押陳同佳的西貢壁屋監獄外，昨天一早就聚集大批媒體。陳步出監獄大門後，在管浩鳴陪同下，面對媒體兩度鞠躬，向潘曉穎的家人及香港人道歉。

涉嫌在台殺害女友的港男陳同佳（前左二），早前遭香港法院以洗黑錢罪判刑廿九個月，昨天刑滿於香港壁屋監獄獲釋。 （香港中通社） 分享 facebook

陳同佳表示，自己做了無可挽救的錯事，為潘曉穎家人帶來極大的傷痛，他自己的內心也備受譴責；他願意為自己一時衝動犯下的錯事赴台灣自首、服刑受審，希望能讓潘曉穎家人稍微釋懷，潘曉穎也能得到安息。陳同佳還感謝父母對他的不離不棄，他不敢奢言報答，但會記住父母的支持與養育之恩。陳同佳最後還向香港社會道歉，希望大家能原諒，讓他可以重新做人，回報社會。隨後陳同佳就在管浩鳴陪同下驅車離開。

牧師盼陳在台公平審訊

管浩鳴強調，陳同佳願意赴台投案是事實，港府從未要求陳同佳到台灣投案；陳同佳的確做錯事，但不能因此就成為政治籌碼，如果沒有公平審訊，陳同佳可能會成為政治籌碼，身為牧師他不會放心。

香港律政司長鄭若驊表示，陳同佳案犯罪行為在台灣發生，證據「大部分都是在台灣」，故台灣有刑事司法管轄權，案件應由台灣法院處理；陳同佳是「自願前往台灣面對其法律責任」，「有自主權」決定把哪些證據帶往台灣。香港保安局局長李家超說，台灣不斷推卸責任，極不尊重香港司法管轄權，「如最終不能秉承公義，台灣政府要負全責」。