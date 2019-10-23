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「折扣快打到骨折」墾丁旅宿降價歷年之最

傳陳同佳今不赴台 桃機國境仍全程待命

2019-10-23 17:54中央社 桃園機場23日電

涉嫌在台灣殺害港人女友的陳同佳有意來台受審，但傳出「今天不會來台灣」；對此，內政部移民署與航空警察局全程待命，做好準備，表示不管何時入境，都按照既定勤務進行。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳今天出獄後，將協助他來台投案。行政院大陸委員會則透過既有管道，致函、致電港府，擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。

香港聖公會教省秘書長管浩鳴在接受香港媒體採訪時說，剛出獄的陳同佳「今天不會去台灣」；若赴台須獲公平審訊，而非「政治籌碼」。

雖然管浩鳴說「今天不會赴台」，但是內政部移民署國境事務大隊與內政部航空警察局絲毫不敢放鬆，並且也安排既定的勤務。

桃園國際機場相關人員表示，如果陳同佳來台，在他抵達機場後，會等同班機所有乘客下機後，再由主責的司法、警政單位陪同人員押解，並由航警及移民署人員協助戒護及負責相關入境事務，離開機場管制區後，將直接搭車離開。

航空警察局也表示，每天從香港飛抵桃園機場的航班至少超過31班，班機預定抵台時間從上午9時10分到隔天凌晨0時40分，陳同佳可以選擇搭機的班次非常多，不管何時入境，國境單位都會按照既定勤務進行。

總統蔡英文今天稍早也對陳同佳案表示，這是一個受通緝的凶嫌，只有逮捕沒有自首問題。現在做的每件事都是在伸張司法正義，伸張主權，這就是國家主權，請香港政府不要迴避此事。

陳同佳港女箱屍案

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