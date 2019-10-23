親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

棒球／劉致榮將與紅襪簽約旅美 不影響參與12強

陳同佳出獄 法務部籲港府履行承諾提供協助

2019-10-23 13:55中央社 台北23日電

針對陳同佳案，法務部今天說，派人赴港並非港府所稱跨境執法，是基於港府先前承諾提供合法協助；「港方不辦，我們來辦，我方早已準備就緒，呼籲港府履行承諾提供協助」。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳今天出獄後，將協助他來台投案。陸委會透過既有管道，致函、致電港府，擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。

法務部今天發布新聞稿指出，有鑑於陳同佳今天刑滿出獄，港方無意偵辦殺人罪嫌，為避免陳同佳因此逍遙法外，「我方基於司法主權的地位，另行提出由我方派員赴港，目的是希望港府派出聯繫窗口來諮商接人接證物等事宜」，以確保人犯能順利歸案及合法取得在港證據以完備證據能力，這並非港府所稱「跨境執法」，而是基於港府先前公開承諾提供合法協助的務實需求。

新聞稿指出，事實上，過去也有台灣警方將潛逃台灣的殺人犯逮捕歸案，交由來台的香港警方帶回的司法互助前例。

新聞稿還指出，台灣對於打擊跨境犯罪一向不遺餘力，這次陳同佳案，法務部也充分展現要追訴跨境殺人重罪，對於港府「不尊重香港司法管轄權」的說法，無法理解。

法務部強調，針對本案，基於台灣的司法管轄權，「港方不辦，我們來辦，我方早已準備就緒，籲請港府履行承諾提供協助」。

至於港方如何合法提供本案在港證據，法務部呼籲港方應積極面對、具體回應，並與台灣人員共商後續司法互助事宜，以伸張被害港女及其家屬人權。

陳同佳港女箱屍案

相關新聞

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

2019-10-23 10:33

陳同佳案 蔡英文：港府不願行使管轄權就由中華民國台灣處理

2019-10-23 10:28

已讀不回的港府 為何雙手奉送陳同佳？背後不為人知的3個盤算

2019-10-23 11:10

檢警赴港押解 馬批蔡髮夾彎「台灣也不容許跨境押人」

2019-10-23 14:02

港府不辦陳同佳 蔡：由中華民國台灣處理

2019-10-23 14:00

派員赴港逮人是「傑出的一手」？ 他請蔡總統表現給大家看

2019-10-23 13:14

陳同佳案 吳怡農：港府讓這件事變成「犯罪自由行」

2019-10-23 13:08

陳同佳案 林濁水：蔡總統大言炎炎，愈顯心虛失措

2019-10-23 12:52

法務部「陳同佳案」第5份聲明：曾協助港警逮殺人犯

2019-10-23 12:40

檢警押解陳同佳回台？ 律師打臉：連港警都沒權力

2019-10-23 12:40

影／陳同佳香港出獄:願到台灣受審

2019-10-23 12:39

檢警赴港協商押回陳同佳 刑事局低調：幹員待命中

2019-10-23 12:38

陳同佳案蔡政府立場搖擺 藍營議員：香港是台灣殖民地？

2019-10-23 12:18

陳同佳案 港保安局長：台政治考量阻攔將責任推卸港府

2019-10-23 12:16

改口讓陳同佳來？ 韓國瑜批：髮夾彎政策太明顯

2019-10-23 12:08

看蔡政府處理陳同佳 律師諷：台灣是國際法學寶庫

2019-10-23 12:05

【重磅快評】蔡政府「三套劇本」的鬧劇

2019-10-23 12:02

港女案陳同佳解除入境管制 移民署長邱豐光取消下鄉行程

2019-10-23 12:02

陳同佳「被自首」 國安局長肯定「其中必有詐」

2019-10-23 12:01

陳同佳案 孫大千：蔡英文政治算計對得起無辜生命嗎？

2019-10-23 12:00

管浩鳴：陳同佳會暫時休息

2019-10-23 11:52

香港資深大律師批陸委會 缺乏最基本法律知識

2019-10-23 11:43

陳同佳案 國民黨團點名陳明通、徐國勇下台

2019-10-23 11:42

管浩鳴：陳同佳誠意自首 曾接觸台灣律師

2019-10-23 11:38

陳同佳案延燒 柯文哲酸：蔡政府把司法當政治工具

2019-10-23 11:35

影／陳同佳案 蔡英文：只有逮捕沒有自首問題

2019-10-23 11:28

陳同佳案拉高至主權位階 何祖舜：台灣只會更被動

2019-10-23 11:27

派人至香港逮捕陳同佳？ 蘇貞昌：只要陳入境就逮捕歸案

2019-10-23 11:15

陳同佳案蔡政府準備3國安劇本因應？ 蘇貞昌：政府態度不變

2019-10-23 11:13

陳同佳案遭質疑雙重標準 徐國勇：情形完全不同

2019-10-23 11:09

陳同佳入境障礙已掃除 相關人士：將有我方人員陪同

2019-10-23 11:05

陳同佳案 蔡總統：只有逮捕沒有自首，請香港不要迴避

2019-10-23 11:05

港女命案凶嫌陳同佳出獄來台 士檢訊後應會聲押

2019-10-23 11:01

陳同佳要投案 陳麗玲：願擔任潘曉穎家人告訴代理人

2019-10-23 10:50

陸委會強勢操作陳同佳案 法界人士：法務部背了黑鍋

2019-10-23 10:40

港媒指台灣為蔡總統助選 玩弄香港議題玩過火

2019-10-23 10:33

再談陳同佳案 馬英九批若警去港押人干涉外國司法

2019-10-23 10:30

港牧師管浩鳴稱陳同佳非「被自首」 一直都想贖罪

2019-10-23 10:19

港拒我赴港帶回陳同佳 陸委會：惡果由港府承擔

2019-10-23 09:57
看更多

熱門文章

港府聲明：台灣無權派員到港押解疑犯

2019-10-23 00:54

【重磅快評】馬英九的哽咽 毀了蘇貞昌的「好日子」？

2019-10-22 18:34

陳同佳出獄鞠躬道歉 盼來台服刑讓潘曉穎安息

2019-10-23 09:19

陸委會致函港府 將派員到港押解陳同佳

2019-10-22 17:38

我將派警赴港押解陳同佳 港議員：想讓港府尷尬

2019-10-22 20:44

吳怡農「國小照片」曝光 網友留言：我兒子有希望了

2019-10-22 16:46

台灣無權派員到港押解疑犯 他指港府聲明給蔡英文上了一課

2019-10-23 06:27

總統故鄉立委本是囊中物 藍營新人讓綠營老將繃緊神經

2019-10-22 15:16

「香港不辦，我們來辦」陸委會發函港府 將派警赴港押陳同佳

2019-10-22 18:21

馬英九要蔡英文將心比心 林濁水：說得不錯

2019-10-22 18:30

直播／港女命案兇嫌陳同佳今出獄 大批記者已在監獄外守候

2019-10-23 08:34

林濁水：林鄭搞自首已可憐 肯定拒蔡英文侵門踏戶

2019-10-23 06:54

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文：大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

陳同佳案 蔡英文：港府不願行使管轄權就由中華民國台灣處理

2019-10-23 10:28

陳同佳入境障礙已掃除 相關人士：將有我方人員陪同

2019-10-23 11:05

看不懂港府給的軟釘子 陸委會深夜發文怨空等七小時

2019-10-22 23:42

陳同佳案中央180度髮夾彎 韓國瑜：知錯能改才能更進步

2019-10-22 21:17

韓國瑜提故宮文物一次展出轟動世界？ 故宮：有執行困難

2019-10-22 20:21

陳水扁當年有像韓國瑜那麼會選舉嗎？ 阿扁現身回答

2019-10-22 21:00

海陸女士官射擊拖式飛彈 高呼：命中彈就是爽

2019-10-22 21:17

放棄司法管轄權？蘇貞昌：馬英九講錯了！

2019-10-22 15:31

軍史館古寧頭紀念展 導覽員扯終戰涉辱蔣遭撤換

2019-10-23 11:16

拒陳同佳來台 孫大千：蔡政府公然「放水吃案」

2019-10-22 15:34

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

2019-10-23 10:33

轉彎？徐國勇：沒拒絕陳同佳入境 只是需臨櫃申請

2019-10-23 09:28

一度拒港嫌投案 未來事件交易所：蔡英文領先再縮小

2019-10-23 10:15

徵工讀生充當韓粉 孫大千：徵人消息哪句提到韓粉？

2019-10-23 11:32

觀察站／官場現形記…悲劇卻淪政治算計

2019-10-23 00:32

陸委會強勢操作陳同佳案 法界人士：法務部背了黑鍋

2019-10-23 10:40

港府無回應 陸委會深夜再次呼籲港府負責

2019-10-22 23:05

【即時短評】台港政治過招 人犯接得回來？

2019-10-22 22:49

6點回擊港府聲明 陸委會：縱放陳嫌香港成犯罪天堂

2019-10-23 09:46

新聞眼／蔡政府髮夾彎 反證「干預司法」謬誤

2019-10-23 00:26

港媒指台灣為蔡總統助選 玩弄香港議題玩過火

2019-10-23 10:33

英國二戰噴火戰機將到台中機場 軍事迷報到

2019-10-23 09:56

急轉彎…我模擬3套劇本 最快今押返港嫌

2019-10-22 23:53

港牧師管浩鳴呼籲蔡政府 別再恐嚇陳同佳

2019-10-23 12:10

雲縣副議長 退出民進黨改挺韓國瑜？

2019-10-23 00:34

「馬英九別裝哭」綠委三點說明：陳同佳案卸責的是港府

2019-10-22 20:03

法務部「陳同佳案」第5份聲明：曾協助港警逮殺人犯

2019-10-23 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top