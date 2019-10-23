親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

港府不辦陳同佳 蔡：由中華民國台灣處理

2019-10-23 14:00聯合晚報 記者周佑政胡瑞玲／連線報導

蔡英文總統今發表聲明表示，既然香港政府不願行使管轄權，「這件事就由我們中華民國台...
蔡英文總統今發表聲明表示，既然香港政府不願行使管轄權，「這件事就由我們中華民國台灣來處理」。 記者陳正興／攝影
分享

「只有逮捕，沒有自首」要港府不要迴避

香港「反送中」抗爭源頭港女潘曉穎命案，凶嫌陳同佳來台投案爭議，蔡英文總統今發表聲明表示，既然香港政府不願行使管轄權，「這件事就由我們中華民國台灣來處理」，蔡總統也強調，此案兇手已是通緝對象，「只有逮捕、沒有自首問題」，她也請港府不要迴避這件事。

外界質疑蔡政府對陳同佳案態度前後不一，蔡總統表示，她已經說過很多次，在這個案子裡，加害人跟受害人都是香港公民，「我們也一再強調不會放棄管轄權」，既然香港政府不願行使管轄權，替受害的香港人伸張正義，這件事就由我們中華民國台灣來處理。

蔡總統特別說明，這個案子的兇手已經是我們所通緝對象，是一個受通緝的兇嫌，沒有所謂「自由行背包客」的問題，只有逮捕、沒有自首問題。

蔡總統表示，這幾天有人說我國政府過於軟弱，或說她不顧司法正義，「我們現在做的每件事，都是在伸張司法正義，也在伸張主權，這就是國家主權」。

蔡總統說，後續我方會持續要求香港政府，提供司法協助，尤其相關重要事證的提供，「請香港政府不要迴避這件事」，替香港人伸張正義，很多人也會要求香港政府，負起這個責任。

髮夾彎？蘇貞昌：政府態度不變

港女箱屍命案凶嫌陳同佳今天出獄將來台投案，外傳蔡政府對陳同佳案，早已準備好國安3劇本來因應，行政院長蘇貞昌表示，政府處理事情態度始終如一，台灣沒有放棄司法管轄權，不論香港態度怎麼變，都會有因應。

蘇貞昌今至新北市樹林視察新鶯堤外便道開工典禮，被問及此事表示，香港人殺香港人，嫌犯在香港，被害人家屬也在香港，香港政府應該要辦，台灣也沒有放棄司法管權，所以都有要求司法互助，但香港政府起先不理不睬，現在態度丕變，但不管怎麼變，我們都有因應。

陳同佳港女箱屍案香港蔡英文

相關新聞

影／陳同佳案從司法到政治 藍綠各自攻訐

2019-10-23 15:21

蔡與送中唱和？他說蔡英文這些事是未來「送中」的破口

2019-10-23 15:07

陸委會6點回擊港府：縱放陳嫌 惡果港府承擔

2019-10-23 14:42

涉殺人重罪且有逃亡之虞 陳同佳若來台恐遭聲押

2019-10-23 14:38

移民署今晨解除管制 陳同佳來台障礙排除

2019-10-23 14:38

徐國勇：未拒陳同佳入境 須臨櫃申請

2019-10-23 14:37

政治牧師管浩鳴何許人？蔡正元：綠營看到政協好像看到萬聖節

2019-10-23 14:37

新聞幕後／陳同佳案髮夾彎！陸委會操盤 法部背黑鍋

2019-10-23 14:31

台赴港押人 議員：想讓港府尷尬

2019-10-23 14:31

陳同佳案大轉彎 吳敦義：蔡英文應道歉！

2019-10-23 14:29

陳同佳案台港交火 唐湘龍：蔡政府是典型「葉公好龍」

2019-10-23 14:12

陳同佳案 新黨：蔡政府機關算盡、泯滅人性

2019-10-23 14:11

檢警赴港押解 馬批蔡髮夾彎「台灣也不容許跨境押人」

2019-10-23 14:02

陳同佳在港出獄：願來台受審服刑

2019-10-23 13:39

派員赴港逮人是「傑出的一手」？ 他請蔡總統表現給大家看

2019-10-23 13:14

陳同佳案 吳怡農：港府讓這件事變成「犯罪自由行」

2019-10-23 13:08

陳同佳案 林濁水：蔡總統大言炎炎，愈顯心虛失措

2019-10-23 12:52

法務部「陳同佳案」第5份聲明：曾協助港警逮殺人犯

2019-10-23 12:40

檢警押解陳同佳回台？ 律師打臉：連港警都沒權力

2019-10-23 12:40

影／陳同佳香港出獄:願到台灣受審

2019-10-23 12:39

檢警赴港協商押回陳同佳 刑事局低調：幹員待命中

2019-10-23 12:38

陳同佳案蔡政府立場搖擺 藍營議員：香港是台灣殖民地？

2019-10-23 12:18

陳同佳案 港保安局長：台政治考量阻攔將責任推卸港府

2019-10-23 12:16

港牧師管浩鳴呼籲蔡政府 別再恐嚇陳同佳

2019-10-23 12:10

改口讓陳同佳來？ 韓國瑜批：髮夾彎政策太明顯

2019-10-23 12:08

看蔡政府處理陳同佳 律師諷：台灣是國際法學寶庫

2019-10-23 12:05

【重磅快評】蔡政府「三套劇本」的鬧劇

2019-10-23 12:02

港女案陳同佳解除入境管制 移民署長邱豐光取消下鄉行程

2019-10-23 12:02

陳同佳「被自首」 國安局長肯定「其中必有詐」

2019-10-23 12:01

陳同佳案 孫大千：蔡英文政治算計對得起無辜生命嗎？

2019-10-23 12:00

管浩鳴：陳同佳會暫時休息

2019-10-23 11:52

香港資深大律師批陸委會 缺乏最基本法律知識

2019-10-23 11:43

陳同佳案 國民黨團點名陳明通、徐國勇下台

2019-10-23 11:42

管浩鳴：陳同佳誠意自首 曾接觸台灣律師

2019-10-23 11:38

陳同佳案延燒 柯文哲酸：蔡政府把司法當政治工具

2019-10-23 11:35

影／陳同佳案 蔡英文：只有逮捕沒有自首問題

2019-10-23 11:28

陳同佳案拉高至主權位階 何祖舜：台灣只會更被動

2019-10-23 11:27

派人至香港逮捕陳同佳？ 蘇貞昌：只要陳入境就逮捕歸案

2019-10-23 11:15

陳同佳案蔡政府準備3國安劇本因應？ 蘇貞昌：政府態度不變

2019-10-23 11:13
看更多

熱門文章

港府聲明：台灣無權派員到港押解疑犯

2019-10-23 00:54

【重磅快評】馬英九的哽咽 毀了蘇貞昌的「好日子」？

2019-10-22 18:34

陳同佳出獄鞠躬道歉 盼來台服刑讓潘曉穎安息

2019-10-23 09:19

陸委會致函港府 將派員到港押解陳同佳

2019-10-22 17:38

我將派警赴港押解陳同佳 港議員：想讓港府尷尬

2019-10-22 20:44

吳怡農「國小照片」曝光 網友留言：我兒子有希望了

2019-10-22 16:46

台灣無權派員到港押解疑犯 他指港府聲明給蔡英文上了一課

2019-10-23 06:27

「香港不辦，我們來辦」陸委會發函港府 將派警赴港押陳同佳

2019-10-22 18:21

馬英九要蔡英文將心比心 林濁水：說得不錯

2019-10-22 18:30

直播／港女命案兇嫌陳同佳今出獄 大批記者已在監獄外守候

2019-10-23 08:34

林濁水：林鄭搞自首已可憐 肯定拒蔡英文侵門踏戶

2019-10-23 06:54

陳同佳案 蔡英文：港府不願行使管轄權就由中華民國台灣處理

2019-10-23 10:28

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文：大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

軍史館古寧頭紀念展 導覽員扯終戰涉辱蔣遭撤換

2019-10-23 11:16

陳同佳入境障礙已掃除 相關人士：將有我方人員陪同

2019-10-23 11:05

韓國瑜提故宮文物一次展出轟動世界？ 故宮：有執行困難

2019-10-22 20:21

看不懂港府給的軟釘子 陸委會深夜發文怨空等七小時

2019-10-22 23:42

陳同佳案中央180度髮夾彎 韓國瑜：知錯能改才能更進步

2019-10-22 21:17

檢警押解陳同佳回台？ 律師打臉：連港警都沒權力

2019-10-23 12:40

陳水扁當年有像韓國瑜那麼會選舉嗎？ 阿扁現身回答

2019-10-22 21:00

海陸女士官射擊拖式飛彈 高呼：命中彈就是爽

2019-10-22 21:17

一度拒港嫌投案 未來事件交易所：蔡英文領先再縮小

2019-10-23 10:15

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

2019-10-23 10:33

轉彎？徐國勇：沒拒絕陳同佳入境 只是需臨櫃申請

2019-10-23 09:28

徵工讀生充當韓粉 孫大千：徵人消息哪句提到韓粉？

2019-10-23 11:32

觀察站／官場現形記…悲劇卻淪政治算計

2019-10-23 00:32

陸委會強勢操作陳同佳案 法界人士：法務部背了黑鍋

2019-10-23 10:40

6點回擊港府聲明 陸委會：縱放陳嫌香港成犯罪天堂

2019-10-23 09:46

港府無回應 陸委會深夜再次呼籲港府負責

2019-10-22 23:05

【即時短評】台港政治過招 人犯接得回來？

2019-10-22 22:49

英國二戰噴火戰機將到台中機場 軍事迷報到

2019-10-23 09:56

港牧師管浩鳴呼籲蔡政府 別再恐嚇陳同佳

2019-10-23 12:10

港媒指台灣為蔡總統助選 玩弄香港議題玩過火

2019-10-23 10:33

新聞眼／蔡政府髮夾彎 反證「干預司法」謬誤

2019-10-23 00:26

陳同佳案延燒 柯文哲酸：蔡政府把司法當政治工具

2019-10-23 11:35

急轉彎…我模擬3套劇本 最快今押返港嫌

2019-10-22 23:53

法務部「陳同佳案」第5份聲明：曾協助港警逮殺人犯

2019-10-23 12:40

雲縣副議長 退出民進黨改挺韓國瑜？

2019-10-23 00:34

「馬英九別裝哭」綠委三點說明：陳同佳案卸責的是港府

2019-10-22 20:03

砲打中央 侯友宜：中央對新北市的善意越來越少

2019-10-23 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top