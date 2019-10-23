港府不辦陳同佳 蔡：由中華民國台灣處理

蔡英文總統今發表聲明表示，既然香港政府不願行使管轄權，「這件事就由我們中華民國台灣來處理」。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

「只有逮捕，沒有自首」要港府不要迴避

香港「反送中」抗爭源頭港女潘曉穎命案，凶嫌陳同佳來台投案爭議，蔡英文總統今發表聲明表示，既然香港政府不願行使管轄權，「這件事就由我們中華民國台灣來處理」，蔡總統也強調，此案兇手已是通緝對象，「只有逮捕、沒有自首問題」，她也請港府不要迴避這件事。

外界質疑蔡政府對陳同佳案態度前後不一，蔡總統表示，她已經說過很多次，在這個案子裡，加害人跟受害人都是香港公民，「我們也一再強調不會放棄管轄權」，既然香港政府不願行使管轄權，替受害的香港人伸張正義，這件事就由我們中華民國台灣來處理。

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蔡總統特別說明，這個案子的兇手已經是我們所通緝對象，是一個受通緝的兇嫌，沒有所謂「自由行背包客」的問題，只有逮捕、沒有自首問題。

蔡總統表示，這幾天有人說我國政府過於軟弱，或說她不顧司法正義，「我們現在做的每件事，都是在伸張司法正義，也在伸張主權，這就是國家主權」。

蔡總統說，後續我方會持續要求香港政府，提供司法協助，尤其相關重要事證的提供，「請香港政府不要迴避這件事」，替香港人伸張正義，很多人也會要求香港政府，負起這個責任。

髮夾彎？蘇貞昌：政府態度不變

港女箱屍命案凶嫌陳同佳今天出獄將來台投案，外傳蔡政府對陳同佳案，早已準備好國安3劇本來因應，行政院長蘇貞昌表示，政府處理事情態度始終如一，台灣沒有放棄司法管轄權，不論香港態度怎麼變，都會有因應。

蘇貞昌今至新北市樹林視察新鶯堤外便道開工典禮，被問及此事表示，香港人殺香港人，嫌犯在香港，被害人家屬也在香港，香港政府應該要辦，台灣也沒有放棄司法管權，所以都有要求司法互助，但香港政府起先不理不睬，現在態度丕變，但不管怎麼變，我們都有因應。