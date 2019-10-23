台赴港押人 議員：想讓港府尷尬

2019-10-23 14:31 世界日報 香港新聞組╱香港23日電



針對台灣陸委會昨日致函、致電港府，將派員赴港押解陳同佳赴台受審；香港保安局前局長、現任立法會議員葉劉淑儀認為，陸委會這項要求有問題，只是想讓特區政府尷尬。政壇觀察家分析，陳同佳出獄擬赴台自首事件，當事人想承擔責任，港台官方卻充滿了「一中原則」與「台灣主權」等算計。

香港商業電台報導，葉劉表示，台灣警方在香港沒有司法管轄權，而陳同佳獲釋後就是自由人，香港警方對他也沒有司法管轄權，只能靠陳同佳自願到台灣自首，只要台灣方面容許陳同佳入境，就能處理到他在台灣的殺人案件，不必到港搜證及押解嫌犯。

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經民聯立法會議員梁美芬也認為，陸委會這項要求行不通。她表示，台灣在香港無權押解疑犯，而且押解疑犯應該要基於司法互助的形式進行，港府不應開先例。

明報報導，台灣當局從限制陳入境，要求港府「港人港審」到突然提出派員到港「押解」陳同佳到台灣，熟悉港台事務的消息人士指出，台方每行一步都預計了港方反應，如今台灣做法是證明自己比港方更願意執行公義；若港方想讓陳同佳順利接受制裁，要先承認台方可「跨境執法」和「台灣主權」，兩者都是棘手政治問題，公義能否伸張則變為港方的責任。

報導指出，有政界人士認為，台灣不滿港方背後的「一中原則」，基於面子問題，也不願意接受「私了」，加上有北京巿政協管浩鳴高調協助陳同佳，更令面對選舉的蔡英文政府要高調強硬回應陳同佳自首。該人認為，港府在此事上的操作反映與台灣政府無默契和溝通。

該人士說，即使陳同佳被台方「押解」赴台，港府下一步仍要面對台方早已埋下的伏線──要求港方在司法互助的前提下交證據，否則可能未能完成審訊，責任又在港方。該政界人士認為，這事反映港府欠缺政治智慧與台方較量。

熟悉台港事務的人表示，今次事件對台灣而言是「主權問題」，台灣想藉機彰顯其國際地位，加上蔡英文在修例風波中獲益甚多，不會讓風波停止。該人慨嘆從修例開始，香港就陷入政治漩渦、不斷糾纏。