親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

港府聲明：台灣無權派員到港押解疑犯

陸委會致函港府 檢警赴港押解陳同佳

2019-10-23 00:54聯合報 記者呂佳蓉許依晨林敬殷廖炳棋／台北報導

港女箱屍命案凶嫌陳同佳日前傳出欲赴台投案，遭我政府以港府政治操作拒絕，引發論戰。陳嫌今天在港刑滿出獄，府院昨態度急轉彎，蔡總統昨表示，從來沒有放棄國家的司法管轄權，陸委會傍晚宣布已致函要求港府同意我方檢警赴港押解陳嫌帶回，刑事局昨晚已派人抵達香港。

刑事局今天可望與港府相關單位協商，若港府同意以雙方共同打擊犯罪模式將人交由我方帶回，陳同佳最快今天就可來台受審。

不過陸委會昨天深夜再舉行記者會，副主委邱垂正籲港府負起責任，勿讓陳嫌臨陣脫逃。

圖為今年四月押送陳同佳的囚車離開香港高等法院。 （香港中通社資料照片）
圖為今年四月押送陳同佳的囚車離開香港高等法院。 （香港中通社資料照片）
分享

務實處理 彰顯司法正義

「香港不辦，我們來辦」，邱垂正昨天傍晚與法務部、內政部官員共同舉行記者會宣布，已致函要求港府同意我方檢警前往香港，押解港女命案凶嫌陳同佳，並帶回陳嫌在港筆錄等相關卷證，盼港府盡速正面回應，並提供我相關協助。他重申，沒有拒收問題、政府從未放棄管轄權，絕不卸責。

不過，陸委會前日記者會才稱當務之急是台港須盡速討論司法互助協議，昨天又稱苦等港方無回應，已透過既有正式管道致函給港方，態度一夕改變。邱垂正說明，我方一直苦等港方的正面回應，但迄無下文，為實現司法正義，務實處理本案。

邱垂正指出，港方放棄其司法管轄權，而陳嫌今天將從獄中釋放，為彰顯司法正義，我方是在積極展現司法管轄權，不容嫌犯逍遙法外。

涉嫌在台殺死女友的港男陳同佳（右），遭香港高等法院以洗錢罪判刑廿九個月，今天刑滿...
涉嫌在台殺死女友的港男陳同佳（右），遭香港高等法院以洗錢罪判刑廿九個月，今天刑滿釋放。 （香港中通社資料照片）
分享

三套方案 因應港府操作

陳同佳案引發台港司法管轄爭議，外界有人解讀政府因應作為不明確，國安高層表示，在香港反送中事件延燒之時，政府高層已研判在陳同佳出獄前夕，港府可能操作陳同佳案試圖緩解送中條例造成的內部壓力，總統和國安團隊意識到背後的「司法一中陷阱」，因此研擬三套因應方案。

三套因應方案是：港府要審理，台灣提供司法協助；香港不審理，台灣審理，但港府必須以正式司法互助管道將嫌犯和相關證據交予台灣；香港不審理，台灣審理，但港府必須同意讓台灣方面派員赴港，將嫌犯押解來台，並攜回相關證據。

陸委會副主委邱垂正。 記者胡經周／攝影
陸委會副主委邱垂正。 記者胡經周／攝影
分享

如何對接 尚無合作機制

我方派檢警人員赴香港押解陳同佳來台受審，兩地警方如何「對接」，內政部次長陳宗彥表示，警方是由刑事警察局跟香港警務處維繫聯繫平台，過去都是維持「訊息上」的聯繫，對於接手犯嫌，雙方還沒有任何合作機制。

媒體追問，若是陳同佳轉搭乘香港或中國大陸籍的飛機，最後順利抵達台灣，那要如何處理，陳宗彥僅表示，「那就是港府的態度問題」。

陳同佳邱垂正陸委會內政部國安反送中
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

港府聲明：台灣無權派員到港押解疑犯

2019-10-23 00:54

急轉彎…我模擬3套劇本 最快今押返港嫌

2019-10-22 23:53

「這是一條人命」馬哽咽喊話蔡

2019-10-23 00:35

觀察站／官場現形記…悲劇卻淪政治算計

2019-10-23 00:32

新聞眼／蔡政府髮夾彎 反證「干預司法」謬誤

2019-10-23 00:26

國安高層研判：港府盤算「把台灣和中國框一起」

2019-10-23 00:05

總統批：不負責任 港府籲：理性看待

2019-10-22 23:45

港府無回應 陸委會深夜再次呼籲港府負責

2019-10-22 23:05

【即時短評】台港政治過招 人犯接得回來？

2019-10-22 22:49

陳同佳案中央180度髮夾彎 韓國瑜：知錯能改才能更進步

2019-10-22 21:17

押解陳同佳 韓國瑜：盼蔡政府真正開始維護國家主權

2019-10-22 20:58

陳同佳案 律政司：港府無法將釋囚任意繼續居留

2019-10-22 20:47

陳同佳難題怎答？ 學者：回歸司法

2019-10-22 20:35

赴港押解陳同佳？刑事局：已發函港警等回覆

2019-10-22 20:25

「馬英九別裝哭」綠委三點說明：陳同佳案卸責的是港府

2019-10-22 20:03

如何將陳同佳押來台？內政部：無機制 盼港府展誠意

2019-10-22 19:30

蔡英文臉書：不要被誤導 我們從未放棄國家司法管轄權

2019-10-22 19:20

蔡政府拒陳同佳自首 郝龍斌：坐視台灣成犯罪天堂

2019-10-22 19:12

陳同佳案我態度改變？ 陸委會：積極展現司法管轄權

2019-10-22 18:54

馬英九談陳同佳案哽咽 卓榮泰諷：眼淚流的不是時候

2019-10-22 18:37

【重磅快評】馬英九的哽咽 毀了蘇貞昌的「好日子」？

2019-10-22 18:34

馬英九要蔡英文將心比心 林濁水：說得不錯

2019-10-22 18:30

「香港不辦，我們來辦」陸委會發函港府 將派警赴港押陳同佳

2019-10-22 18:21

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文：大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

拒收陳同佳 韓國瑜：這個政府沒辦法被人民接受

2019-10-22 17:09

影／談陳同佳案 柯文哲酸爆：看嘸民進黨搞什麼鬼！

2019-10-22 16:44

香港民主黨立法會議員涂謹申 促港警向台灣提供證據

2019-10-22 15:36

拒陳同佳來台 孫大千：蔡政府公然「放水吃案」

2019-10-22 15:34

放棄司法管轄權？蘇貞昌：馬英九講錯了！

2019-10-22 15:31

影／爆帶政協見徐國勇！黃承國急自清 藍譏成中共代理人

2019-10-22 14:56

拒收陳同佳 葉毓蘭：台灣法律屬政黨、屬顏色

2019-10-22 14:36

拒陳同佳投案 國民黨：綠營反送中、護主權神主牌破功

2019-10-22 14:28

蔡政府拒陳同佳投案 張善政：外國人殺來殺去都不管？

2019-10-22 14:26

影／陳同佳自己來台投案？蘇貞昌：又不是沒政府

2019-10-22 14:25

港署理行政長官張建宗：反送台 匪夷所思

2019-10-22 14:17

綠看陳同佳案：不至於影響選情

2019-10-22 14:17

綠拒港嫌投案為選舉？柯諷：不操作很可惜啊

2019-10-22 14:17

影／馬哽咽批蔡：對這起殘忍命案 怎麼噤聲不語

2019-10-22 14:17

影／陳同佳案 蘇：大陸有企圖 我們不會上當

2019-10-22 14:17
看更多

熱門文章

震撼彈！雲林副議長退出民進黨、辭小英競總總督導

2019-10-22 12:12

陳同佳案林鄭回馬槍 他舉4點揭開蔡政府偽善

2019-10-22 06:14

陸委會致函港府 將派員到港押解陳同佳

2019-10-22 17:38

我將派警赴港押解陳同佳 港議員：想讓港府尷尬

2019-10-22 20:44

【重磅快評】馬英九的哽咽 毀了蘇貞昌的「好日子」？

2019-10-22 18:34

馬英九談陳同佳投案講到哽咽：我也有女兒...

2019-10-22 10:35

馬英九哽咽？李正皓：馬向韓國瑜示範如何當個合格總統

2019-10-22 12:30

雲林縣副議長退黨 ：「蔡英文當選後從沒找過我」

2019-10-22 13:17

「香港不辦，我們來辦」陸委會發函港府 將派警赴港押陳同佳

2019-10-22 18:21

不是夜襲、出征！韓國瑜競選歌超讚 大家卻不知道

2019-10-22 08:00

聽到吳敦義列不分區安全名單 柯文哲狂笑：我要忍住

2019-10-22 09:54

親綠智庫最新民調 蔡英文大勝韓國瑜16.4個百分點

2019-10-22 10:21

被要求講韓國瑜優點 侯友宜：講我的缺點對新北有幫助

2019-10-22 10:44

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文：大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

放棄司法管轄權？蘇貞昌：馬英九講錯了！

2019-10-22 15:31

拒陳同佳來台 孫大千：蔡政府公然「放水吃案」

2019-10-22 15:34

空軍檢整驗證部署18年「地對地」雄昇攻陸飛彈

2019-10-22 13:44

總統故鄉立委本是囊中物 藍營新人讓綠營老將繃緊神經

2019-10-22 15:16

民進黨批韓國瑜請假參選落跑 台師大教授：打擊異己利器

2019-10-22 10:06

馬英九要蔡英文將心比心 林濁水：說得不錯

2019-10-22 18:30

綠拒陳同佳入境 柯文哲諷刺：選舉到了 大家都抓狂起笑

2019-10-22 09:47

批政府推託陳同佳案 律師：到底把司法正義擺到哪邊？

2019-10-22 08:13

陳同佳案馬英九哽咽 管碧玲酸：哭吧，馬英九應要哭的

2019-10-22 11:45

陳同佳案中央180度髮夾彎 韓國瑜：知錯能改才能更進步

2019-10-22 21:17

陸委會是超法律機關？宅神：你會影響蔡總統選情好嗎？

2019-10-22 14:08

韓國瑜提故宮館藏一口氣展 林濁水：老少知識藍全嚇死

2019-10-22 11:23

安倍賀電來自服務處 外交部：肯定駐處績效但不夠審慎

2019-10-22 12:30

韓國瑜提故宮文物一次展出轟動世界？ 故宮：有執行困難

2019-10-22 20:21

港府聲明：台灣無權派員到港押解疑犯

2019-10-23 00:54

陳同佳明天獲自由！律師陳麗玲建議他這麼做

2019-10-22 10:20

海陸女士官射擊拖式飛彈 高呼：命中彈就是爽

2019-10-22 21:17

陳同佳案對2020選情影響 綠學者：綠營不能掉以輕心

2019-10-22 12:15

陳水扁當年有像韓國瑜那麼會選舉嗎？ 阿扁現身回答

2019-10-22 21:00

港府無回應 陸委會深夜再次呼籲港府負責

2019-10-22 23:05

陳同佳要投案得偷渡？許淑華：台灣彷彿港片橋段的公海

2019-10-22 12:09

什麼叫神打臉？黃暐瀚：徐國勇就是了

2019-10-22 11:11

影／叫蘇揆「閉嘴」 議場質詢火爆對話

2019-10-22 13:05

【即時短評】台港政治過招 人犯接得回來？

2019-10-22 22:49

陳同佳案應來台受審？吳敦義：各種說法都有道理

2019-10-22 10:11

日皇即位禮 駐日代表謝長廷出席

2019-10-22 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top