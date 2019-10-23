陸委會致函港府 檢警赴港押解陳同佳

港女箱屍命案凶嫌陳同佳日前傳出欲赴台投案，遭我政府以港府政治操作拒絕，引發論戰。陳嫌今天在港刑滿出獄，府院昨態度急轉彎，蔡總統昨表示，從來沒有放棄國家的司法管轄權，陸委會傍晚宣布已致函要求港府同意我方檢警赴港押解陳嫌帶回，刑事局昨晚已派人抵達香港。

刑事局今天可望與港府相關單位協商，若港府同意以雙方共同打擊犯罪模式將人交由我方帶回，陳同佳最快今天就可來台受審。

不過陸委會昨天深夜再舉行記者會，副主委邱垂正籲港府負起責任，勿讓陳嫌臨陣脫逃。

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圖為今年四月押送陳同佳的囚車離開香港高等法院。 （香港中通社資料照片） 分享 facebook

務實處理 彰顯司法正義

「香港不辦，我們來辦」，邱垂正昨天傍晚與法務部、內政部官員共同舉行記者會宣布，已致函要求港府同意我方檢警前往香港，押解港女命案凶嫌陳同佳，並帶回陳嫌在港筆錄等相關卷證，盼港府盡速正面回應，並提供我相關協助。他重申，沒有拒收問題、政府從未放棄管轄權，絕不卸責。

不過，陸委會前日記者會才稱當務之急是台港須盡速討論司法互助協議，昨天又稱苦等港方無回應，已透過既有正式管道致函給港方，態度一夕改變。邱垂正說明，我方一直苦等港方的正面回應，但迄無下文，為實現司法正義，務實處理本案。

邱垂正指出，港方放棄其司法管轄權，而陳嫌今天將從獄中釋放，為彰顯司法正義，我方是在積極展現司法管轄權，不容嫌犯逍遙法外。

涉嫌在台殺死女友的港男陳同佳（右），遭香港高等法院以洗錢罪判刑廿九個月，今天刑滿釋放。 （香港中通社資料照片） 分享 facebook

三套方案 因應港府操作

陳同佳案引發台港司法管轄爭議，外界有人解讀政府因應作為不明確，國安高層表示，在香港反送中事件延燒之時，政府高層已研判在陳同佳出獄前夕，港府可能操作陳同佳案試圖緩解送中條例造成的內部壓力，總統和國安團隊意識到背後的「司法一中陷阱」，因此研擬三套因應方案。

三套因應方案是：港府要審理，台灣提供司法協助；香港不審理，台灣審理，但港府必須以正式司法互助管道將嫌犯和相關證據交予台灣；香港不審理，台灣審理，但港府必須同意讓台灣方面派員赴港，將嫌犯押解來台，並攜回相關證據。

陸委會副主委邱垂正。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

如何對接 尚無合作機制

我方派檢警人員赴香港押解陳同佳來台受審，兩地警方如何「對接」，內政部次長陳宗彥表示，警方是由刑事警察局跟香港警務處維繫聯繫平台，過去都是維持「訊息上」的聯繫，對於接手犯嫌，雙方還沒有任何合作機制。

媒體追問，若是陳同佳轉搭乘香港或中國大陸籍的飛機，最後順利抵達台灣，那要如何處理，陳宗彥僅表示，「那就是港府的態度問題」。